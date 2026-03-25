



По итогам 25‑го тура Лиги PARI была составлена символическая сборная, в которую вошёл центральный защитник «Ротора» Александр Клещенко.

Александр выиграл 82% единоборств, совершил 17 перехватов и пять, активно участвовал в атакующих действиях: выиграл верховую борьбу и отдал скидку, которая привела к голу Абу‑Саида Эльдарушева на 22‑й минуте.

Также в числе лучших оказались футболисты клубов «Торпедо», «КАМАЗ», «Енисей», «Арсенал», «Родина» и «Челябинск».

По праву лучшим 12‑м игроком названы болельщики «Ротора»!

Традиция называть болельщиков «12‑м игроком» давно закрепилась в футболе, и фанаты «Ротора» полностью оправдывают этот статус. Их энергия, вера и громкие голоса на трибунах не раз помогали команде переломить ход матча и добиться победы. Посещаемость матчей на «Волгоград Арене» одна из самых высоких в лиге.

Александр Веселовский