Два московских авиарейса отменены в Волгограде 25 марта

«Аэрофлот» 25 марта отменил два вечерних рейса из Волгограда в Москву и обратно. Согласно данным справочной аэропорта, вылета в 19:20 мск из города на Волге в столицу не было по причине отмены рейса. Чуть ранее в 18:20 мск самолет из Шереметьева также в Волгоград не прилетел по этой же причине.

До сих пор задерживаются четыре рейса – два на прилет и столько же на вылет из Волгограда в Москву и Санкт-Петербург.

Ранее также сообщалось о задержках в расписании из-за ограничений, которые были введены в Пулково и Шереметьево.





