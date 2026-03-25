В Волгоградской области объявили локальную охоту на волков

Охота на волков объявлена в границах государственного охотзаказника «Кумылженский» в Волгоградской области. Такое решение облкомприроды приняло после того, как жители хутора Седов вновь стали жаловаться на появление хищников в населенном пункте.

Напомним, что ранее в Кумылженском районе уже приходилось объявлять отстрел шакалов, лисиц и волков, которые терроризируют местных жителей. Селяне рассказывали, что постоянно страдают от набегов диких животных, которые разоряют птичники и убивают овец.

В срок до 21 апреля в этом охотзаказнике разрешено застрелить трех волков.

По данным облкомприроды, причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов, связаны с возникшей угрозой нанесения ущерба здоровью граждан.

Фото сгенерировано нейросетью Шедеврум

