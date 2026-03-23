 Географию поездок саратовцев расширят «речными такси»
В Саратовской области планируют запуск речных такси, которые соединят Саратов и село Сабуровка, где расположен аэропорт Гагарин. По данным ИА «СарИнформ», общая протяженность пути в одну сторону составит 28...
 Группировка экс-судьи из Шахт похитила 70 млн рублей жилищных выплат
В Ростовской области местная жительница приговорена судом к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей за мошенничество при получении выплат в особо крупном размере. По...
«Волжаночка‑ГРАСС» проиграла в первом матче СШОР «Академии ИВС»

В рамках полуфинального этапа чемпионата России по волейболу среди женщин (Высшая лига Б) на площадке спортивного комплекса в Орле состоялся матч между командами СШОР «Академия ИВС» (Пермь) и «Волжаночка‑ГРАСС» (Волгоград). Волжанки начали своё выступление на полуфинальном этапе с поражения – 0:3.

Волгоградки играют в одной группе с клубами: «Орёл» (Орёл), СШОР «Академия ИВС» (Пермь) и «Динамо Уфимочка‑2» (Салават). Командам предстоит сыграть в два круга. Победитель полуфинала сразится в финале с 7-го по 10-е места. Команды занявшие места со второго по четвёртое примут участие в матчах за 11-е – 15-е места.

СШОР «Академия ИВС» с первых минут взяла игру под контроль. Чёткие действия в атаке и надёжная игра на блоке позволили пермской команде быстро создать отрыв. «Волжаночка‑ГРАСС» испытывала проблемы с приёмом и не смогла навязать борьбу – 25:16.

Во второй партии волгоградские волейболистки попытались перехватить инициативу, улучшили приём и стали чаще атаковать. Однако ошибки в ключевых моментах и уверенная игра пермячек на блоке не позволили сократить отставание – 25:19 в пользу СШОР «Академия ИВС».

В третьем сете «Волжаночка‑ГРАСС» боролась до конца и показала характер: волгоградки активно атаковали и сократили отставание, но не смогли переломить ход матча. Опыт и хладнокровие игроков «Академии» помогли довести период до уверенной победы – 25:22.

Итоговый счёт матча: 3:0 (25:16, 25:19, 25:22) в пользу СШОР «Академия ИВС».

Следующий матч состоится завтра в 17:00. «Волжаночка-ГРАСС» сыграет с «Динамо Уфимочка-2».

Александр Веселовский


