



На стадионе «Волгоград Арена» состоялся матч 25‑го тура Лиги PARI, в котором «Ротор» принимал воронежский «Факел». Итог встречи – победа хозяев со счётом 1:0, а единственный гол на 23‑й минуте забил Абу‑Саид Эльдарушев. Эта победа прервала шестиматчевую безвыигрышную серию волгоградцев и позволила команде подняться на шестое место в турнирной таблице.

Уже с первых минут «Ротор» показал агрессивный настрой. По словам главного тренера Дмитрия Парфёнова, команда продемонстрировала прекрасное начало и создала обилие опасных моментов.

Понятно, что были ошибки – футбол тоже игра ошибок. Будем подсказывать, исправлять. Задача – допустить на одну ошибку меньше, чем соперник. Здесь порадовал прекрасный первый тайм, где достаточное обилие моментов, и я считаю, что у нас было полное преимущество, – отметил наставник волгоградцев.

Болельщики активно поддерживали команду, и эта энергия, по признанию Парфёнова, стала важным фактором успеха.

Во втором тайме ситуация изменилась: «Факел», до этого шедший на серии из семи побед, усилил натиск. Однако «Ротор» был готов к такому развитию событий.

- В первом тайме переиграли, но понимали, что соперник усилит давление, и готовились к такому давлению. Перестроились после перерыва, и ребята справились. Поэтому всё, что планировали, в принципе, команда выполнила, – прокомментировал Парфёнов.

Тренер подчеркнул, что команда действовала с учётом «давления результата» и грамотно отреагировала на контрмеры соперника.





Главный тренер «Факела» Олег Василенко не скрывал разочарования. Он назвал игру своей команды худшей в сезоне, особенно выделив первый тайм:

– Мы сыграли сегодня отвратительно, особенно в первом тайме! Это недопустимо для клуба такого уровня! Приносим болельщикам свои извинения – впредь такого не повторится.

Василенко также затронул тему лидерства и эмоций:

– Мы учим людей, чтобы они развивались не только как футболисты, но и становились лидерами на поле. Лидер – это тот, кто может перевернуть игру, даже свою собственную, если у него что-то не получается. Во втором тайме немножко превалировала спешка, но она связана с эмоциональным фактором. Старание – это здорово, скорость игры – это здорово, но эмоциями надо управлять, из‑за этого был брак на поле.

Для «Ротора» эта победа стала первой в весенней части сезона и дала надежду на улучшение позиций в турнирной таблице. Дмитрий Парфёнов также прокомментировал ситуацию с легионером Томиславом Дадичем, который пока не дебютировал за команду:

– Нам нужно его подвести в нормальном состоянии: психологическом, физическом, плюс момент адаптации к партнёрам. Томислав много потратил времени по миграционным моментам. Человек распыляется, тратит эмоции, но тем не менее он молодец в этом плане. Боец.

Контраст в удовлетворённости полностью отражает результат матча:

Парфёнов – оптимизм и уверенность: победа подтвердила правильность тактики, ошибки воспринимаются как рабочие моменты.

Василенко – разочарование и жёсткая самокритика: поражение после серии побед стало шоком, и тренер требует от команды кардинального улучшения.

Теперь «Ротору» предстоит закрепить успех в следующих матчах.

Александр Веселовский

Фото: Андрей Поручаев