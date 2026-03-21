 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
Не хватило огня? Тренеры оценили матч «Факела» с «Ротором» в Волгограде

На стадионе «Волгоград Арена» состоялся матч 25‑го тура Лиги PARI, в котором «Ротор» принимал воронежский «Факел». Итог встречи – победа хозяев со счётом 1:0, а единственный гол на 23‑й минуте забил Абу‑Саид Эльдарушев. Эта победа прервала шестиматчевую безвыигрышную серию волгоградцев и позволила команде подняться на шестое место в турнирной таблице.

Уже с первых минут «Ротор» показал агрессивный настрой. По словам главного тренера Дмитрия Парфёнова, команда продемонстрировала прекрасное начало и создала обилие опасных моментов.

Понятно, что были ошибки – футбол тоже игра ошибок. Будем подсказывать, исправлять. Задача – допустить на одну ошибку меньше, чем соперник. Здесь порадовал прекрасный первый тайм, где достаточное обилие моментов, и я считаю, что у нас было полное преимущество, – отметил наставник волгоградцев.

Болельщики активно поддерживали команду, и эта энергия, по признанию Парфёнова, стала важным фактором успеха.

Во втором тайме ситуация изменилась: «Факел», до этого шедший на серии из семи побед, усилил натиск. Однако «Ротор» был готов к такому развитию событий.

- В первом тайме переиграли, но понимали, что соперник усилит давление, и готовились к такому давлению. Перестроились после перерыва, и ребята справились. Поэтому всё, что планировали, в принципе, команда выполнила, – прокомментировал Парфёнов.

Тренер подчеркнул, что команда действовала с учётом «давления результата» и грамотно отреагировала на контрмеры соперника.


Главный тренер «Факела» Олег Василенко не скрывал разочарования. Он назвал игру своей команды худшей в сезоне, особенно выделив первый тайм:

– Мы сыграли сегодня отвратительно, особенно в первом тайме! Это недопустимо для клуба такого уровня! Приносим болельщикам свои извинения – впредь такого не повторится.

Василенко также затронул тему лидерства и эмоций:

– Мы учим людей, чтобы они развивались не только как футболисты, но и становились лидерами на поле. Лидер – это тот, кто может перевернуть игру, даже свою собственную, если у него что-то не получается. Во втором тайме немножко превалировала спешка, но она связана с эмоциональным фактором. Старание – это здорово, скорость игры – это здорово, но эмоциями надо управлять, из‑за этого был брак на поле.

Для «Ротора» эта победа стала первой в весенней части сезона и дала надежду на улучшение позиций в турнирной таблице. Дмитрий Парфёнов также прокомментировал ситуацию с легионером Томиславом Дадичем, который пока не дебютировал за команду:

– Нам нужно его подвести в нормальном состоянии: психологическом, физическом, плюс момент адаптации к партнёрам. Томислав много потратил времени по миграционным моментам. Человек распыляется, тратит эмоции, но тем не менее он молодец в этом плане. Боец.

Контраст в удовлетворённости полностью отражает результат матча:

Парфёнов – оптимизм и уверенность: победа подтвердила правильность тактики, ошибки воспринимаются как рабочие моменты.

Василенко – разочарование и жёсткая самокритика: поражение после серии побед стало шоком, и тренер требует от команды кардинального улучшения.

Теперь «Ротору» предстоит закрепить успех в следующих матчах.

Александр Веселовский

Фото: Андрей Поручаев

15:22
В Волгограде до 11 выросло число отменённых и отложенных авиарейсовСмотреть фотографии
14:53
Минобороны: 54 БПЛА сбиты днём в Волгоградской области и других регионахСмотреть фотографии
14:31
БПЛА помогли отыскать нелегалов в лабиринте телиц под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
В Волгограде открыли аэропорт и отменили повторную угрозу по БПЛАСмотреть фотографии
13:44
Отсчёт пошёл: Андрей Бочаров дал 10 лет на возведение кампуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:51
Не хватило огня? Тренеры оценили матч «Факела» с «Ротором» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:23
Росавиация закрыла для самолётов воздушное пространство над ВолгоградомСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области повторно объявлена опасность атаки БПЛАСмотреть фотографии
11:14
Волгоградского школьника наградят в Москве за рассказ об обороне СталинградаСмотреть фотографии
10:44
«Ротор» обыграл «Факел» в Волгограде: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
10:03
Андрей Бочаров поручил выплатить волгоградским чернобыльцам по 10 тыс. рублейСмотреть фотографии
08:56
МАК займётся расследованием аварийной посадки Ан-2 под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:18
В Волгограде Росавиация сняла ограничения на полёты пассажирских судовСмотреть фотографии
07:56
Минобороны сообщило о ликвидации новых БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:24
В Волгограде отменены и задерживаются пять авиарейсовСмотреть фотографии
07:15
В Волгоградской области отменена девятичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:33
Волгоградцев предупредили о начале 7-балльной магнитной буриСмотреть фотографии
06:00
Волгоградцы вновь провели ночь с закрытым аэропортом и беспилотной опасностьюСмотреть фотографии
23:40
Небо над Волгоградской областью закрыли из-за БПЛАСмотреть фотографии
23:35
Минобороны: в Волгоградской области уничтожены украинские БПЛАСмотреть фотографии
22:16
Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области 20 мартаСмотреть фотографии
21:57
10238 болельщиков пришли на матч «Ротора» и «Факела»Смотреть фотографии
21:49
«Ротор» одержал первую победу с Дмитрием ПарфёновымСмотреть фотографии
21:19
Волгоградцы направили 2,6 тысячи жалоб на блокировку картСмотреть фотографии
21:05
Под Волгоградом высадили клон легендарного Тополя ПобедыСмотреть фотографии
20:16
«Ротор» открыл счет в матче с «Факелом» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
20:15
Анатолий Мальченко покинул пост директора Волгоградского краеведческого музеяСмотреть фотографии
20:03
Ограничения по КРС в регионах не окажут влияния на Волгоградскую область – облпромторгСмотреть фотографии
19:18
«Любимый город пахнет цветущей акацией»: историк Светлана Аргасцева в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:10
При падении АН-2 в Камышине оба пилота остались живыСмотреть фотографии
 