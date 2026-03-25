



В Волгоградской области депутаты задумались о справедливом распределении налоговых средств между региональными и федеральным бюджетами. Парламентарии предложили внести поправки в Налоговый кодекс РФ, которые бы позволили перенаправить часть средств в пользу регионов от налога на прибыль организаций, имеющих обособленные подразделения в различных субъектах.

Сейчас действующая формула, используемая для распределения средств между федеральным и региональным бюджетами, привязана к количеству трудоустроенных соратников, однако из-за цифровизации и внедрения искусственного интеллекта наиболее крупные компании активно оптимизировали свои региональные штаты в пользу центральных подразделений, что вызвало недополучение регионами доходов.

Парламентарии подготовили предложения правительству, в рамках которых просят распределять средства от налога на прибыль организаций исходя из объёма выручки региональных подразделений.

- На наш взгляд, более правильно, если налог на прибыль будет в большей мере оставаться в тех регионах, где эта прибыль заработана, а не там, где зарегистрирован головной офис, - подчеркнул первый заместитель председателя Волгоградской областной думы Михаил Струк.

Отметим, инициатива волгоградских депутатов включена в проект обращения Южно-Российской парламентской ассоциации к Правительству РФ.

