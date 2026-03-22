Главное

5 вещей, которые вы не знали о волгоградском трамвае Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева

Актуально

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

Федеральные новости

 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
Спорт

ЦСКА в полуфинале – «Динамо‑Синара» покидает турнир

0
В Волгограде состоялся ответный матч 1/4 финала женской Суперлиги между «Динамо-Синара» и ЦСКА (Москва). Игра прошла на «Динамо Арене» и завершилась со счётом 20:28 в пользу ЦСКА.

Начало матча запомнилось волгоградским болельщикам не только спортивными событиями, но и ярким эмоциональным моментом: команда вышла на площадку в новой форме, подаренной фанатами.


В преддверии Международного женского дня самые преданные болельщики «бело‑голубых» презентовали гандболисткам оригинальные футболки и вратарские свитеры. На экипировке были указаны фамилии не только игроков, но и самых активных фанатов – как символ единства команды и её поддержки. Федерация гандбола России (ФГР) пошла навстречу волгоградскому клубу и разрешила провести официальную игру в этом особенном комплекте.

Начало игры показало, что обе команды настроены решительно. Уже на 35‑й секунде ЦСКА открыл счёт: гол забила Софья Васильева. Хозяйки площадки ответили точным броском Алины Загородневой (1:1 на 43‑й секунде). Далее начался открытый зрелищный гандбол, команды много атаковали и скучать не приходилось. 


К десятой минуте динамовки вели с преимуществом в три мяча – 6:3. К девятнадцатой минуте казалось, что есть в жизни место подвигу, «Динамо» ведёт – 9:7 и вроде всё получается. Но москвички встрепенулись, добавили оборотов, и игра кардинально поменяла рисунок. 

За оставшиеся десять минут армейская команда стремительно убежала вперёд. Подопечные Людмилы Бодниевой безраздельно хозяйничали на площадке, забивая даже в меньшинстве. У волгоградок перестало что-либо получаться: неточные передачи, неподготовленные броски, с которыми легко справлялся вратарь. За восемь минут ни одного гола! Словно завершали первый тайм команды с разных планет.


После перерыва зрители увидели схожую картину.Начало прошло на встречных курсах: забивают обе команды, но при необходимости ЦСКА легко увеличивает отрыв.

Бело-голубые старались, но одного старания мало. Разница в классе существенная. Даже последний аккорд, с которым волжанки закрыли сезон, прозвучал от армейского вратаря – Анны Верещак. Заработав на последней секунде семиметровый бросок, волгоградки не смогли его реализовать. Верещак уверенно отразила удар, не оставив Алисе Дворцевой ни единого шанса.

И снова хочется сказать, что всю игру сделали волгоградские девчонки в составе ЦСКА. На площадке блистали: вратарь Анна Верещак, левый полусредний Варвара Сёмина, левый крайний Софья Васильева и правый полусредний Антонина Санталова.


Лучший игрок матча Варвара Сёмина поделилась впечатлениями:

– Мне лично, и по отдаче игроков, и по эмоциям на площадке, всё очень понравилось! Да, были ошибки, но команда смотрелась заряженной – все очень хотели победить. «Динамо» всегда бьётся до последнего, стремится к победе, и это вызывает уважение. В начале первого тайма пришлось непросто, когда мы оказались в роли догоняющих, но потом переломили ситуацию и уверенно довели матч до победы.


«Динамо-Синара» (Волгоград) – ЦСКА (Москва) – 20:28 (10:14).

21 марта. Волгоград. «Динамо Арена». 1420 зрителей.

Судьи: Даниил Матюхин (Тольятти), Иван Мельников (Москва).

«Динамо-Синара»: Баскакова – Черненко (1), Сисенова (2), Загороднева (5), Минченко (2), Кириллова (4), Скивко – Дувакина, Дворцевая (1), Гафонова, Алексеева, Чуракова (3), Лебедева, Белолипецкая, Кириченко (2), Климова.

ЦСКА: Маркина – Сёмина (6), Васильева (7), Мурзалиева (4), Крупенникова, Санталова (2), Илларионова (2) – Верещак, Явон (1), Собкало (1), Баева (1), Шинкарук (2), Козаченко, Сабирова (1), Никитина (1), Гаряева.

Штрафное время: 4 – 10.

7-метровые/голы: 6/5 – 1/0.

Потери: 15 – 9.

После поражения от ЦСКА в четвертьфинальной серии плей-офф (0:2) «Динамо-Синара» (Волгоград) продолжит выступление в Суперлиге за 5–8-е места. Соперником волгоградок станет подмосковная «Звезда», которая также уступила в четвертьфинале –тольяттинской «Ладе» с общим счётом 0:2. 

Первый матч полуфинальной серии за 5–8-е места запланирован на 17 апреля в Чехове (на площадке «Звезды»). Ответная игра пройдёт в Волгограде 26 апреля.

Серия ведётся до двух побед одной из команд. 

Таким образом, «Динамо-Синаре» предстоит борьба за позиции в нижней части турнирной таблицы Суперлиги. Команда сможет побороться за 5-е место, если победит в серии с «Звездой», или за 7-е место –в случае поражения.

Александр Веселовский

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
22.03.2026 15:48
Спорт 22.03.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2026 11:49
Спорт 22.03.2026 11:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2026 10:01
Спорт 22.03.2026 10:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2026 09:32
Спорт 22.03.2026 09:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.03.2026 12:51
Спорт 21.03.2026 12:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.03.2026 10:44
Спорт 21.03.2026 10:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2026 21:57
Спорт 20.03.2026 21:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2026 21:49
Спорт 20.03.2026 21:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2026 20:16
Спорт 20.03.2026 20:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2026 14:15
Спорт 20.03.2026 14:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2026 08:25
Спорт 20.03.2026 08:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.03.2026 21:21
Спорт 19.03.2026 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.03.2026 20:20
Спорт 19.03.2026 20:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.03.2026 19:57
Спорт 19.03.2026 19:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.03.2026 13:36
Спорт 19.03.2026 13:36
Комментарии

0
Далее

