ЦСКА в полуфинале – «Динамо‑Синара» покидает турнир





В Волгограде состоялся ответный матч 1/4 финала женской Суперлиги между «Динамо-Синара» и ЦСКА (Москва). Игра прошла на «Динамо Арене» и завершилась со счётом 20:28 в пользу ЦСКА.

Начало матча запомнилось волгоградским болельщикам не только спортивными событиями, но и ярким эмоциональным моментом: команда вышла на площадку в новой форме, подаренной фанатами.





В преддверии Международного женского дня самые преданные болельщики «бело‑голубых» презентовали гандболисткам оригинальные футболки и вратарские свитеры. На экипировке были указаны фамилии не только игроков, но и самых активных фанатов – как символ единства команды и её поддержки. Федерация гандбола России (ФГР) пошла навстречу волгоградскому клубу и разрешила провести официальную игру в этом особенном комплекте.

Начало игры показало, что обе команды настроены решительно. Уже на 35‑й секунде ЦСКА открыл счёт: гол забила Софья Васильева. Хозяйки площадки ответили точным броском Алины Загородневой (1:1 на 43‑й секунде). Далее начался открытый зрелищный гандбол, команды много атаковали и скучать не приходилось.





К десятой минуте динамовки вели с преимуществом в три мяча – 6:3. К девятнадцатой минуте казалось, что есть в жизни место подвигу, «Динамо» ведёт – 9:7 и вроде всё получается. Но москвички встрепенулись, добавили оборотов, и игра кардинально поменяла рисунок.

За оставшиеся десять минут армейская команда стремительно убежала вперёд. Подопечные Людмилы Бодниевой безраздельно хозяйничали на площадке, забивая даже в меньшинстве. У волгоградок перестало что-либо получаться: неточные передачи, неподготовленные броски, с которыми легко справлялся вратарь. За восемь минут ни одного гола! Словно завершали первый тайм команды с разных планет.





После перерыва зрители увидели схожую картину.Начало прошло на встречных курсах: забивают обе команды, но при необходимости ЦСКА легко увеличивает отрыв.

Бело-голубые старались, но одного старания мало. Разница в классе существенная. Даже последний аккорд, с которым волжанки закрыли сезон, прозвучал от армейского вратаря – Анны Верещак. Заработав на последней секунде семиметровый бросок, волгоградки не смогли его реализовать. Верещак уверенно отразила удар, не оставив Алисе Дворцевой ни единого шанса.

И снова хочется сказать, что всю игру сделали волгоградские девчонки в составе ЦСКА. На площадке блистали: вратарь Анна Верещак, левый полусредний Варвара Сёмина, левый крайний Софья Васильева и правый полусредний Антонина Санталова.





Лучший игрок матча Варвара Сёмина поделилась впечатлениями:

– Мне лично, и по отдаче игроков, и по эмоциям на площадке, всё очень понравилось! Да, были ошибки, но команда смотрелась заряженной – все очень хотели победить. «Динамо» всегда бьётся до последнего, стремится к победе, и это вызывает уважение. В начале первого тайма пришлось непросто, когда мы оказались в роли догоняющих, но потом переломили ситуацию и уверенно довели матч до победы.





«Динамо-Синара» (Волгоград) – ЦСКА (Москва) – 20:28 (10:14).

21 марта. Волгоград. «Динамо Арена». 1420 зрителей.

Судьи: Даниил Матюхин (Тольятти), Иван Мельников (Москва).

«Динамо-Синара»: Баскакова – Черненко (1), Сисенова (2), Загороднева (5), Минченко (2), Кириллова (4), Скивко – Дувакина, Дворцевая (1), Гафонова, Алексеева, Чуракова (3), Лебедева, Белолипецкая, Кириченко (2), Климова.

ЦСКА: Маркина – Сёмина (6), Васильева (7), Мурзалиева (4), Крупенникова, Санталова (2), Илларионова (2) – Верещак, Явон (1), Собкало (1), Баева (1), Шинкарук (2), Козаченко, Сабирова (1), Никитина (1), Гаряева.

Штрафное время: 4 – 10.

7-метровые/голы: 6/5 – 1/0.

Потери: 15 – 9.

После поражения от ЦСКА в четвертьфинальной серии плей-офф (0:2) «Динамо-Синара» (Волгоград) продолжит выступление в Суперлиге за 5–8-е места. Соперником волгоградок станет подмосковная «Звезда», которая также уступила в четвертьфинале –тольяттинской «Ладе» с общим счётом 0:2.

Первый матч полуфинальной серии за 5–8-е места запланирован на 17 апреля в Чехове (на площадке «Звезды»). Ответная игра пройдёт в Волгограде 26 апреля.

Серия ведётся до двух побед одной из команд.

Таким образом, «Динамо-Синаре» предстоит борьба за позиции в нижней части турнирной таблицы Суперлиги. Команда сможет побороться за 5-е место, если победит в серии с «Звездой», или за 7-е место –в случае поражения.

Александр Веселовский