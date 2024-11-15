Знаменитые футболисты раздадут автографы перед матчем России и Сирии

Напомним, что сам поединок начнется в 19-30 ч., а войти на стадион можно будет ровно за два часа до начала игры — в 17-30 ч. Легендарные экс-футболисты сборной России - Евгений Алдонин, Валерий Есипов, Павел Погребняк и Денис Глушаков раздадут автографы для зрителей и сфотографируются со всеми желающими. Автограф-сессия в рамках фестиваля болельщиков начнется в 18-00 ч. Кроме того, поклонников футбола ожидает предматчевое шоу и мероприятия, которые будут включать в себя выступление группы «Мираж» с хитами «Новый герой», «Музыка нас связала», «Снова вместе» и многие другие. Также на сцене волгоградского стадиона ожидают появление дуэта Николая Носкова и Ivan, которые исполнят песню «Не вставай на колени».