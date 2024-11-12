300 танцоров, Носков и Ivan откроют матч Россия – Сирия на «Волгоград Арене»





Стала известна концертная программа матча между сборными России и Сирии, который пройдет 19 ноября на «Волгограде Арене». Как сообщает V102.RU, первый концертный номер начнется за 10 минут до стартового свистка – в 19.20 – на сцене волгоградского стадиона ожидают в это время появление дуэта Николая Носкова и Ivan, которые исполнят песню «Не вставай на колени».

Сопровождаться исполнение композиции будет массовым хореографическим номером, в котором примут участие одновременно 300 человек. Ожидают гостей матча и яркие спецэффекты с помощью пиротехники и световых установок.

Сразу после номера Николая Носкова и Ivan на «Волгоград Арене» 100 волонтеров развернут 40-метровые полотна флагов России и Сирии. После прозвучит гимн Российской Федерации в исполнении оперного певца Аскара Абразакова.

В 19:30 свисток, который ознаменует начале товарищеского матча между сборными.

По завершении игры – в 21.30 – на стадионе вновь появится Николай Носков. Популярный российский исполнитель выступит с песней «Живой» также в сопровождении хореографического коллектива и светового шоу.

Отметим, что концертная программа получила название «Сильные вместе».