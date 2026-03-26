Волгоградские акробаты взяли три медали на «Двух звёздах»





В Краснодаре завершились Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Две звезды», посвящённые памяти выдающихся деятелей этого вида спорта Василия Мачуги и Виктора Нарыкова, сообщает администрация Волгограда. Турнир объединил свыше 500 спортсменов в возрасте от 11 до 19 лет из разных уголков страны. Состязания проходили по двум разрядам – кандидат в мастера спорта и мастер спорта.

Воспитанники волгоградской муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 10 завоевали три медали и выполнили норматив мастера спорта России.

Золото взяла мужская пара в категории 13-19 лет: Михаил Жуков и Григорий Текучев.

Серебро в копилку волгоградской школы принесла женская пара Вероника Перфильева и Виктория Чернышова.

Бронзу завоевали Варвара Полещук и Дмитрий Лавренов в смешанных парах (категория 13-19 лет).

Норматив мастера спорта России выполнили спортсменки женской группы: Маргарита Демьяненко, Ирина Шишенина и Мария Калиновская.

Успех волгоградских акробатов – результат слаженной работы целого тренерского штаба. Юных спортсменов вели к победам: Наталья Горячева, Артур Жарихин, Татьяна Дубцова, Павел Лобызенко и Оксана Татаренко.

В ближайшее время волгоградские акробаты примут участие в Первенстве России среди юношей и девушек (12-18 лет). По итогам многоборья будет сформирован состав национальной команды для участия в первенстве мира, которое пройдёт с 17 по 20 сентября в Италии.

