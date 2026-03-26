Волгоградский каноист Данил Положенцев вновь на подиуме





Волгоградский мастер каноэ Данил Положенцев продолжает радовать болельщиков яркими выступлениями: после завоевания серебра на чемпионате России спортсмен вновь поднялся на пьедестал – на дистанции 200 метров он стал третьим, с результатом 40,46 секунды.

Опередить волгоградского спортсмена удалось двум гребцам из Краснодарского края. Первое место занял Павел Белов, показавший время 39,65 секунды. Серебро досталось Степану Лукашевичу – его результат составил 40,32 секунды.

Переход с длинной дистанции на спринт потребовал от Положенцева быстрой адаптации: формат забега меняет тактику и нагрузку. При этом спортсмен сумел показать стабильный результат – всего за сутки до этого он выступал на дистанции в 2000 м.

Впереди заезды на дистанциях 1000 и 500 метров.

Александр Веселовский

Фото Федерации каноэ России