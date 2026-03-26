 В России 70 участников СВО стали преподавателями в школах
Более 70 участников специальной военной операции получили в регионах квалификацию преподавателя-организатора «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Как сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков, еще  57 прошли обучение на...
 В Ростовской области 10 лет искали и наконец нашли судимого беглеца
Ростовские силовики спустя 10 лет после вынесения приговора задержали преступника. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина был задержан 20 марта в региональной столице.  По данным издания, приговор был вынесен жителю Ростовской...
Третья неудача подряд: «Волжаночка‑ГРАСС» уступила ВК «Орёл»

Третий матч полуфинального турнира чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б» с участием «Волжаночки-ГРАСС» прошёл 25 марта в Орле. Соперницей волгоградской команды стала местная команда ВК «Орёл». Матч получился напряжённым и завершился победой хозяев площадки со счётом 3:1.

Игра началась с острой борьбы в первом сете. «Волжаночка‑ГРАСС» демонстрировала уверенную игру и была близка к успеху, однако ВК «Орёл» сумел перехватить инициативу в концовке и выиграть партию со счётом 25:27.

Второй сет сложился менее удачно для волгоградской команды. Орловские волейболистки действовали слаженно и уверенно, добившись заметного преимущества – 18:25.

В третьей партии волжанки вернулись в игру. Команда собралась, проявила характер и выиграла партию со счётом 25:23. Этот успех вернул интригу в матч и дал волгоградским спортсменкам шанс на общую победу.

Однако в заключительном сете ВК «Орёл» вновь взял ситуацию под контроль. Орловчанки действовали хладнокровно, грамотно использовали ошибки соперниц и довели матч до победы – 22:25 в партии и 3:1 по итогам встречи.

Следующий матч «Волжаночка‑ГРАСС» проведёт 27 марта. В ответном поединке второго круга соперником станет СШОР «Академия ИВС».

Александр Веселовский

Спорт 26.03.2026 07:43
