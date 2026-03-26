Третья неудача подряд: «Волжаночка‑ГРАСС» уступила ВК «Орёл»





Третий матч полуфинального турнира чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б» с участием «Волжаночки-ГРАСС» прошёл 25 марта в Орле. Соперницей волгоградской команды стала местная команда ВК «Орёл». Матч получился напряжённым и завершился победой хозяев площадки со счётом 3:1.

Игра началась с острой борьбы в первом сете. «Волжаночка‑ГРАСС» демонстрировала уверенную игру и была близка к успеху, однако ВК «Орёл» сумел перехватить инициативу в концовке и выиграть партию со счётом 25:27.

Второй сет сложился менее удачно для волгоградской команды. Орловские волейболистки действовали слаженно и уверенно, добившись заметного преимущества – 18:25.

В третьей партии волжанки вернулись в игру. Команда собралась, проявила характер и выиграла партию со счётом 25:23. Этот успех вернул интригу в матч и дал волгоградским спортсменкам шанс на общую победу.

Однако в заключительном сете ВК «Орёл» вновь взял ситуацию под контроль. Орловчанки действовали хладнокровно, грамотно использовали ошибки соперниц и довели матч до победы – 22:25 в партии и 3:1 по итогам встречи.

Следующий матч «Волжаночка‑ГРАСС» проведёт 27 марта. В ответном поединке второго круга соперником станет СШОР «Академия ИВС».

Александр Веселовский