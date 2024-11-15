Спорт

Болельщики раскупили все самые дешевые билеты на матч Россия-Сирия в Волгограде

Спорт 15.11.2024 06:09
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15.11.2024 06:09


В Волгограде почти не осталось самых дешевых билетов на товарищеский матч сборной России против Сирии, который состоится на следующей неделе, сообщает V102.RU.

На сайте kassir.ru на утро 15 ноября оказались доступны лишь несколько билетов по цене в  500  рублей. Но, учитывая скорость, с которой они скупаются, можно предположить, что скоро их не останется совсем. Самая низкая цена, по которой можно попасть на стадион, начинается от 900 рублей. При этом в продаже имеются около 700 самых дорогих  билетов - за 6000, 8000 и 10000 рублей. 

Напомним, товарищеская встреча между сборными России и Сирии пройдет на «Волгоград Арене» 19 ноября и начнется в 19-30 ч. Перед игрой зрителей ожидает яркая предматчевая программа мероприятий.

Фото из архива V102.RU

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