Волгоградка завоевала серебро на чемпионате мира по борьбе на поясах

Волгоградская спортсменка Ангелина Ментий стала серебряным призером чемпионата мира по борьбе на поясах, который завершился в Казани накануне, 13 ноября, сообщает V102.RU.
Республика Татарстан в рамках чемпионата и первенства мира собрала у себя участников из 35 стран. Наша землячка и мастер спорта международного класса Ментий выступала в весовой категории до 76 кг. 22-летняя воспитанница тренеров Михаила Кравченко и Серафимы Сафоновой уверенно прошла путь вплоть до финала турнира. Но в решающем поединке Ангелина уступила чуть более опытной уроженке Челябинской области Дине Гизатулиной, которая ранее неоднократно побеждала на российских и мировых чемпионатах по борьбе на поясах, а в Казани Дина к спискам трофеев добавила еще один титул к себе в коллекцию.
Отметим, что Ментий также является титулованной спортсменкой, уже на деле доказавшей свой высокий уровень. На прошлогоднем чемпионате мира в Казахстане волгоградка показала весьма достойный результат и стала бронзовым призером крупнейшего международного турнира. Теперь Ангелине, получившей неоценимый опыт в битвах с сильными оппонентками в Татарстане, остался один шаг до долгожданного золота мирового чемпионата в недалеком будущем.
Фото: Министерство спорта Республики Татарстан /vk.com