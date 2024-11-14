Спорт

Волгоградка завоевала серебро на чемпионате мира по борьбе на поясах

Спорт 14.11.2024 21:06
0
14.11.2024 21:06


Волгоградская спортсменка Ангелина Ментий стала серебряным призером чемпионата мира по борьбе на поясах, который завершился в Казани накануне, 13 ноября, сообщает V102.RU.

Республика Татарстан в рамках чемпионата и первенства мира собрала у себя участников из 35 стран. Наша землячка и мастер спорта международного класса Ментий выступала в весовой категории до 76 кг. 22-летняя воспитанница тренеров Михаила Кравченко и Серафимы Сафоновой уверенно прошла путь вплоть до финала турнира. Но в решающем поединке Ангелина уступила чуть более опытной уроженке Челябинской области Дине Гизатулиной, которая ранее неоднократно побеждала на российских и мировых чемпионатах по борьбе на поясах, а в Казани Дина к спискам трофеев добавила еще один титул к себе в коллекцию.

Отметим, что Ментий также является титулованной спортсменкой, уже на деле доказавшей свой высокий уровень. На прошлогоднем чемпионате мира в Казахстане волгоградка показала весьма достойный результат и стала бронзовым призером крупнейшего международного турнира. Теперь Ангелине, получившей неоценимый опыт в битвах с сильными оппонентками в Татарстане, остался один шаг до долгожданного золота мирового чемпионата в недалеком будущем.

Фото: Министерство спорта Республики Татарстан /vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
13.11.2024 14:27
Спорт 13.11.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.11.2024 12:02
Спорт 12.11.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.11.2024 21:30
Спорт 11.11.2024 21:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.11.2024 17:53 Реклама
Спорт 11.11.2024 17:53 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
11.11.2024 16:08
Спорт 11.11.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.11.2024 22:32
Спорт 10.11.2024 22:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.11.2024 09:14
Спорт 10.11.2024 09:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.11.2024 07:07
Спорт 10.11.2024 07:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2024 21:40
Спорт 09.11.2024 21:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2024 19:03
Спорт 09.11.2024 19:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2024 15:43
Спорт 09.11.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.11.2024 21:52
Спорт 08.11.2024 21:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.11.2024 14:19
Спорт 08.11.2024 14:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.11.2024 07:36
Спорт 08.11.2024 07:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.11.2024 19:13
Спорт 07.11.2024 19:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:46
В Волгограде мужчина поджёг иномарку с украинскими номерами на парковке ТЦСмотреть фотографииCмотреть видео
21:21
Волгоградцы увидят Бобровую Луну ночью 16 ноябряСмотреть фотографии
21:06
Волгоградка завоевала серебро на чемпионате мира по борьбе на поясахСмотреть фотографии
20:18
Волгоградские волонтеры вывезли из Луганска собаку с онкологиейСмотреть фотографии
19:38
Дизтопливо оказалось рекордсменом по подорожанию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:10
В массовом ДТП под Волгоградом скончалась 64-летняя женщинаСмотреть фотографии
19:04
Право на «Сталинград»: Роспатент закрепил главный бренд региона за волгоградцамиСмотреть фотографии
18:30
Мотоциклист сбил 6-летнюю девочку в Волжском и врезался в иномаркуСмотреть фотографии
18:20
Дому с женской консультацией на ул. Еременко потребовалась срочная реанимацияСмотреть фотографии
17:36
«Из трех десятков спасли только восемь»: в Волгограде возобновилась жестокая травля собакСмотреть фотографииCмотреть видео
16:59
В Волгограде завершили первый этап ремонта котельной в Тракторозаводском районеСмотреть фотографии
16:49
Пять человек пострадали в массовом ДТП на автодороге Волгоград - ЛуганскСмотреть фотографии
16:06
«Чёрная пятница» в билайне: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и аксессуарыСмотреть фотографии
15:38
Две допэлектрички пустят после матча на «Волгоград Арене» 19 ноябряСмотреть фотографии
15:01
Облдума утвердила новые штрафы для волгоградцев до 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде нашли 2 тонны молока неизвестного происхожденияСмотреть фотографии
14:04
Прокуратура предложила установить льготы на земельный налог участникам СВОСмотреть фотографии
13:27
Молодые семьи участников СВО получат выплаты на строительство и покупку жильяСмотреть фотографии
12:59
Процесс по делу о госизмене Никиты Журавеля продолжится 15 ноябряСмотреть фотографииCмотреть видео
12:24
УФАС: в Волжском добросовестную компанию пытались включить в «черный список» поставщиковСмотреть фотографии
12:06
Цены на сливочное масло в Волгограде выросли еще на 4,4%Смотреть фотографии
11:55
Матч Россия — Сирия в Волгограде: работа транспорта и отмена остановокСмотреть фотографии
11:32
Под Волгоградом суд обязал расселить ветхую двухэтажку из-за угрозы обрушенияСмотреть фотографии
11:22
Экс-бойца Hype Fighting Владимира Пожарова обвинили в убийстве волгоградцаСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде приступили к рассмотрению дела о госизмене Никиты ЖуравеляСмотреть фотографии
10:19
Двое подростков на питбайке врезались в авто в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:13
Бастрыкин заинтересовался состоянием аварийной трехэтажки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:49
Под Волгоградом ликвидируют аварию на магистральном газопроводеСмотреть фотографии
08:57
В Волгограде оперативники задержали 18-летнего закладчика с 2,6 кг эфедронаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:44
Мокрый снег с дождем придет в Волгоградскую область в конце неделиСмотреть фотографии
 