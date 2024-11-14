Волгоградка завоевала серебро на чемпионате мира по борьбе на поясах

Республика Татарстан в рамках чемпионата и первенства мира собрала у себя участников из 35 стран. Наша землячка и мастер спорта международного класса Ментий выступала в весовой категории до 76 кг. 22-летняя воспитанница тренеров Михаила Кравченко и Серафимы Сафоновой уверенно прошла путь вплоть до финала турнира. Но в решающем поединке Ангелина уступила чуть более опытной уроженке Челябинской области Дине Гизатулиной, которая ранее неоднократно побеждала на российских и мировых чемпионатах по борьбе на поясах, а в Казани Дина к спискам трофеев добавила еще один титул к себе в коллекцию.