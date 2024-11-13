Транспорт

Четырехкилометровый участок новой трассы под Волгоградом готов на 99%

Транспорт 13.11.2024 10:02
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13.11.2024 10:02


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области завершаются работы по возведению первого этапа Третьей очереди моста через Волгу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на депутатов, в настоящее время готовность объекта составляет уже 99%. 

Напомним, недавно на стройке в Волго-Ахтубинской пойме побывал губернатор региона Андрей Бочаров. К настоящему времени на участке новой траспортной магистрали протяженностью 4,5 километра (первый этап третьей очереди моста через Волгу) уже завершено возведение мостов через ерики Осинки и Гнилой, обустроено дорожное покрытие, смонтированы линии наружного освещения, сетей ливневой канализации и локальных очистных сооружений, построены тротуары, велодорожки, барьерные и перильные ограждения, установлены акустические экраны и дорожные знаки. Движение автотранспорта запущено по мосту через ерик Осинки в полном объеме, через ерик Гнилой – по левой нитке.


Накануне ход работ в Волго-Ахтубинской пойме проинспектировали депутаты Волгоградской областной думы. По словам главы парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьевой, реализация данного и подобных проектов в регионе решает не только транспортные проблемы, но и вопросы экологической направленности.

Необходимость строительства комплекса мостового перехода через Волгу была обозначена на федеральном уровне еще в девяностые годы, но активная фаза реализации этого масштабного проекта пришлась на последнее десятилетие, во многом благодаря вниманию, которое уделял этому вопросу губернатор Андрей Бочаров. Кроме того, завершение строительства четвертой очереди мостового перехода позволит вывести весь транзитный грузовой транспорт с дорог Волгограда и расположенных в пойме населенных пунктов, – напомнила парламентарий. – Это многолетняя мечта всех местных жителей, которая, наконец, начинает сбываться, важный объект с точки зрения инфраструктуры и качества жизни, которое напрямую связано с экологией. 


Глава профильного комитета также подчеркнула, что требования по охране окружающей среды  были соблюдены еще на стадии проектирования третьей очереди мостового перехода. 

Такую задачу ставил губернатор, и она была выполнена. Помимо того, что сооружение имеет шумопоглощающие акустические экраны, здесь оборудована и система ливневых стоков. И этот момент очень важен для сохранения Волго-Ахтубинской поймы, которая является международным достоянием, биосферным резерватом ЮНЕСКО. Наша обязанность заключается не только в том, чтобы заполнять пойму, но и заботиться о качестве расположенных в ней водоемов. Поэтому очень важно было отвести из поймы те стоки, которые ежедневно оставляли после себя работающие здесь предприятия, снизить количество выхлопных газов от тысяч проезжающих транзитом машин, проезд которых был затруднен из-за постоянно возникающих пробок. Все это негативно влияло на биоразнообразие этой охраняемой природной зоны, – пояснила Ирина Соловьева. – В соответствии с задачами по сбережению природного капитала, которые ставит перед нами Президент Владимир Владимирович Путин, мы будем продолжать эту работу, в том числе в рамках Экологического совета при Волгоградской областной Думе. В частности, мы ведем контроль за ходом работ по компенсационным высадкам, что тоже очень важно как для населения, живущего сейчас, так и в интересах наших будущих поколений.

Напомним, что новая трасса, которая разгрузит существую устаревшую магистраль под Волгоградом, возводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С 2014 года в регионе работами по нацпроекту было охвачено свыше четырех тысяч километров автотрасс, построены десятки новых и модернизированы действующие объекты дорожно-транспортного хозяйства Волгоградской области. В их числе – строительство обхода Волгограда, путепроводная развязка на пересечении автодороги Волгоград-Сальск и железной дороги Горнополянский – Канальная, путепроводная развязка на пересечении автодороги Волгоград – Сальск и железной дороги Максима Горького-Котельниково, путепроводная развязка на пересечении автодороги Новый Рогачик – Волгоград и железной дороги Горнополянский – Канальная, реконструкция Третьей продольной магистрали.

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

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