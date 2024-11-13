Бастрыкин заинтересовался бесчинством цыган в общежитии Волжского





После публикации ИА «Высота 102» Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей Волжского о преступлениях цыган при попустительстве правоохранительных органов. Председатель Следственного комитета России поручил региональному управлению организовать по этому поводу доследственную проверку.

- Следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области инициирована передача материалов проверки из органов внутренних дел в производство следователей СК, - рассказали журналистам в пресс-службе СК России.

По итогу изучения всех обстоятельств СУ СК России по Волгоградской области предстоит представить в центральный аппарат ведомства доклад о результатах расследования.

Напомним, 7 ноября стало известно о задержании в Волжском одного из жильцов общежития по адресу пр. Ленина, д. 76. Он был обвинён в нанесении одному из цыган ножевого ранения. Однако впоследствии очевидцы сообщили журналистам, что на самом деле задержанный полицейскими волжанин был избит представителями этнической группы. Кроме того, жильцы дома также рассказали о многочисленных бесчинствах приезжих, рукоприкладстве, угрозах жизням собственников, порче имущества и оставленных компетентными органами без должного внимания жалобах и заявлениях.