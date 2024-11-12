Расследования

Заседание по делу бежавшего в Турцию владельца «Диана Тур» пройдет 12 ноября в Волгограде

Расследования 12.11.2024 09:59
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12.11.2024 09:59


Волгоградский областной суд сегодня, 12 ноября, рассмотрит жалобу прокуратуры Волгоградской области на решение Волжского городского суда по делу бежавшего в Турцию владельца «Диана Тур» Налчи Махира. Напомним, что горсуд в сентябре постановил возвратить уголовное дело прокурору для устранения препятствий в его рассмотрении судом. Обвинение и потерпевшие с таким решением категорически не согласны и планируют добиваться его отмены. 

Налчу Махира обвиняют по 3. ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности при организации пассажирских перевозок. По версии следствия, с целью извлечения максимальной прибыли коммерсант увеличивал количество рейсовых перевозок пассажиров при отсутствии расширения штата водителей. В результате в декабре 2020 года автобус «Волгоград-Москва», принадлежащий компании «Диана Тур», попал в ДТП в Рязанской области. В результате автокатастрофы погибли четыре человека и 18 пострадали. 

Ранее информагентством ИА «Высота 102» сообщалось о том, что в ДТП с автобусом тяжелые травмы получил 10-летний Влад Синилкин. Мальчику в итоге ампутировали  конечности, он также пережил переломы костей таза. Мама мальчика, Татьяна Степанова, после вынесения решения Волжским городским судом, напомним, записала эмоциональное видео, на котором в слезах рассказала, какие мучения после аварии ежедневно испытывает ее ребенок. 

– Четыре года этот кошмар длится и никто так и не понес ответственности за то, что стало с моим сыном, – так отреагировала на решение суда Татьяна. Женщина не исключает, что представители беглого коммерсанта в Волгограде все эти годы «заносили кому надо деньги». 

В прокуратуре Волгоградской области поясняли, что в качестве обоснования скандального решения судом указанно, что ранее якобы был нарушен порядок продления срока предварительного следствия. Также, по версии суда, в материалах дела якобы отсутствуют сведения о непривлечении Налчи к уголовной ответственности за данное деяние на территории иностранного государства.

При этом в ходе проведенной прокуратурой Волгоградской области проверки материалов уголовного дела на стадии утверждения обвинительного заключения процессуальных нарушений, препятствующих его направлению в суд, не установлено. Более того, при необходимости дополнительные сведения могли быть истребованы по ходатайству заинтересованных сторон в рамках судебного следствия, – в свою очередь убеждены в прокуратуре Волгоградской области.

Отметим, что заседание по жалобе прокуратуры на решение Волжского городского суда пройдет в Волгоградском областном суде сегодня во второй половине – начало заседание назначено на 16.00. 

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