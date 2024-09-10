Расследования

«Как жить дальше?»: дело уехавшего в Турцию владельца «Диана Тур» вернули в прокуратуру

Расследования 10.09.2024 18:24
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10.09.2024 18:24


Сегодня, 10 сентября, Волжский городской суд Волгоградской области постановил вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении владельца «Диана Тур» Налчи Махира, которого судят после жуткого ДТП в Рязанской области в декабре 2020 года.

- Я не знаю, что сказать. Влад еще не знает. Как жить дальше? Четыре года этот кошмар длится и никто так и не понес ответственности за то, что стало с моим сыном, - так отреагировала на решение суда Татьяна Степанова, мама мальчика, который в этом ДТП лишился ног и руки.

По словам Татьяны, владельца «Диана Тур» Налча Махира судят заочно. Сам он находится в Турции, а его интересы на суде представляют два адвоката.

- Они мне улыбались. Такое впечатление, что уже все знали, - говорит мама мальчика, которая требует от компании компенсации морального вреда и дорогостоящего лечения сына.

Согласно данным Волжского городского суда, заседание по уголовному делу в отношении Налча Махира было назначено сегодня, 10 сентября, на 9.30. Владельца компании-перевозчика обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

- Уголовное дело подлежит возвращению прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению уголовного дела по существу, - пояснили V102.RU в суде, отметив, что решение принято в связи с тем, что предварительное следствие несколько раз приостанавливалось, а потом возобновлялось с нарушением сроков.

Напомним, в ДТП с автобусом «Волгоград-Москва», принадлежащим компании «Диана Тур», 25 декабря 2020 года погибли четыре человека, 11 пострадали. Серьезные травмы в этой аварии получил тогда 10-летний Влад Синилкин. В результате аварии ребенок получил травмы ног и руки с частичной ампутацией, переломы костей таза. 

В настоящее время подросток занимается плаванием и мечтает попасть в Паралимпийскую сборную России. Семья в соцсетях регулярно объявляет о сборе средств, так как вынуждена полностью оплачивать занятия Влада, который не сдается, несмотря на страшные увечья.

Видео: Татьяна Степанова /Соцсети 

Фото: МВД России 

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