В Волгограде осудили 16-летнего закладчика из Ростовской области





В Волгограде за сбыт наркотиков осужден 16-летний житель Ростовской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Тракторозаводского суда, юноше назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Установлено, что студент волгоградского колледжа в Интернете вступил в преступный сговор с неизвестным, который пообещал заработок с продажи наркотических средств. Получив товар, молодой человек прибыл в Тракторозаводский район и разложил закладки – не менее двух свертков с гашишем. После этого он был задержан сотрудниками полиции, а наркотическое средство изъято из тайников.

Свою вину обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.