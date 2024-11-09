Здравоохранение

Хирурги волгоградской больницы №25 спасли пациента с гангреной

Здравоохранение 09.11.2024 13:13
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09.11.2024 13:13


Хирурги 25-й больницы Волгограда провели совместную сложную операцию, в результате которой уберегли ногу пациента от ампутации. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, в октябре этого года в отделение сердечно-сосудистой хирургии медучреждения  поступил пациент с нарушением кровообращения правой нижней конечности в стадии начинающейся гангрены.
В 2007 году пациент уже перенес успешную операцию на этой ноге. Однако сейчас шансы на реконструктивную хирургическую операцию на сосудах правой нижней конечности оказались полностью исчерпаны  - пациенту грозила ампутация.
К счастью,  врачам удалось сохранить ногу пациента. В результате совместной работы двух хирургических служб — открытой сосудистой и рентгенэндоваскулярной, пациенту удалили препятствующее кровотоку образование, провели еще ряд необходимых вмешательств в установленный ранее сосудистый протез и полностью восстановили кровообращение в правой нижней конечности, которое помогло избежать ампутации ноги.
Фото облздрав 34 t.me

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