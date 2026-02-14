Ночь без пролетов БПЛА прошла в Волгоградской области





В Волгоградской области за минувшую ночь не было зафиксировано пролетов БПЛА. По данным Минобороны РФ, ночью 14 февраля всего средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в семи регионах России: 13 БПЛА – над территорией Республики Крым, 2 БПЛА – Орловской, 1 БПЛА – Астраханской, 1 БПЛА – Брянской, 1 БПЛА – Курской, 1 БПЛА – Липецкой, 1 БПЛА – в Московском регионе.



Напомним, накануне в Волгоградской области отбили атаку 44 БПЛА. В результате были зафиксированы повреждения на земле, трое человек были госпитализированы с ранениями.



