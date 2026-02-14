Волгоградское УФАС уличило УОР в непрозрачности при госзакупке





В Волгоградском УФАС выдали предписание ГАПОУ «Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И.Родимцева» после рассмотрения жалоб двух компаний, принимавших участие в конкурсе на поставку модуля медпункта в Краснодарский край. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы антимонопольной службы, училище объявило конкурс на поиск подрядчика, который должен был установить объект в детском лагере «Старт» в селе Лермонтово.

Однако две компании – СК «Город» и «Кронос» - обратились в УФАС с жалобами на действия заказчика. Авторы жалоб утверждали, что заказчик неправомерно посчитал недостоверными предоставленные участниками сведения о технических характеристиках объекта. При этом на каком основании был сделан такой вывод, в УОР не пояснили.



В Волгоградском УФАС, рассмотрев жалобы, пришли к выводу, что протокол не содержит обоснования отклонения заявок заявителей. Тем самым результаты рассмотрения заказчиком заявок на участие в закупке не обеспечивают возможность администрирования содержания протокола, в котором должны быть предельно ясно и понятно раскрыты причины отклонения заявок участников. Это, в свою очередь, ограничивает участников закупки в возможности защиты прав и интересов, и, как следствие, противоречит принципу прозрачности и информационной открытости, подчеркнули в ведомстве.



Учреждение по итогам внесенного представления должно отменить протокол рассмотрения вторых частей заявок и заявок участников закупки.





