Волгоградским школьникам показали «сердце» котельной





Волгоградские школьники познакомились с работой котельной квартала 101. Как сообщили в «Концессиях теплоснабжения», ребята узнали, как горячая вода и тепло попадают в дома горожан, как регулируется температура в котельной. На все вопросы школьников ответил мастер участка теплоснабжения и газового хозяйства энергорайона №3 «Концессий теплоснабжения» Александр Зимаков. Вместе с учениками физико-математических классов на профориентационном уроке на котельной побывал и их наставник Максим Иванов.

- Посещение котельной – не обычное занятие, а интересный интерактив. Могу сказать, что такой опыт крайне полезен и познавателен. Ребята могут не только увидеть работу котельной изнутри, но и сформировать представление о будущей профессии. Это точно им пригодится, ведь некоторые уже нацелились сделать свой выбор в пользу проектирования и строительства, - отметил заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии Волгоградского государственного технического университета Максим Иванов.



Экскурсия произвела впечатление на ребят. Как признались школьники, особенно их заинтересовала работа котлов и электронных датчиков контроля газа.



Справка. «Концессии теплоснабжения» активно сотрудничают со школами, техническим вузом и колледжами Волгограда. В качестве занятий по профориентации ученики нередко посещают объекты «Концессий» – не только котельные, водоочистные сооружения, лаборатории, но и «Музей тепла». Для студентов созданы все условия для прохождения практики с возможностью дальнейшего трудоустройства. А с прошлого года «Концессии» и ВолгГТУ реализуют программу целевого обучения, которая гарантирует выпускникам трудоустройство.





