Концерт Лолиты отменен в Волгограде





Запланированный на 20 февраля концерт Лолиты в Волгограде не состоится. Информацию об этом подтвердили в Экспоцентре, на площадке которого должна была выступить певица. Объявления о мероприятии исчезли и с других ресурсов, где публикуются афиши. Сама певица в своих соцсетях пока никак не прокомментировала отмену концерта.

Причиной отмены выступления Лолиты в Волгограде могли стать низкие темпы продажи билетов. По последним данным, нераспроданными оставались около 700 билетов. При этом за месяц было продано всего чуть более 100. Ранее сообщалось, что группа волгоградцев потребовала запретить концерт певицы в Волгограде. Лолите снова припомнили скандальную «голую» вечеринку во время СВО, а также ряд публикаций в соцсетях с оскорбительными высказываниями в адрес россиян.

