В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

Федеральные новости

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Концерт Лолиты отменен в Волгограде

Общество 14.02.2026 09:36
14.02.2026 09:36


Запланированный на 20 февраля концерт  Лолиты в Волгограде не состоится. Информацию об этом подтвердили в Экспоцентре, на площадке которого должна была выступить певица. Объявления о мероприятии исчезли и с других ресурсов, где публикуются афиши. Сама певица в своих соцсетях пока никак не прокомментировала отмену концерта.

Причиной отмены выступления Лолиты в Волгограде могли стать низкие темпы продажи билетов. По последним данным, нераспроданными оставались около 700 билетов. При этом за месяц было продано всего чуть более 100. Ранее сообщалось, что группа волгоградцев потребовала запретить концерт певицы в Волгограде. Лолите снова припомнили скандальную  «голую» вечеринку во время СВО, а также ряд публикаций в соцсетях с оскорбительными высказываниями в адрес россиян.

К слову, около года назад в Волгограде уже отменялся концерт певицы.


14.02.2026 10:55
14.02.2026 09:36
14.02.2026 09:16
14.02.2026 08:34
14.02.2026 07:52
14.02.2026 07:39
14.02.2026 07:10
14.02.2026 06:29
14.02.2026 05:52
13.02.2026 21:38
13.02.2026 20:17
13.02.2026 19:34
13.02.2026 18:49
13.02.2026 18:29
13.02.2026 18:09
Лента новостей

07:55
Волгоградским школьникам показали «сердце» котельнойСмотреть фотографии
07:27
Волгоградская область вошла в ТОП-10 регионов по низкой безработицеСмотреть фотографии
06:52
Тепличная компания под Волгоградом выплатит 1 млн за коррупциюСмотреть фотографии
06:36
Концерт Лолиты отменен в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:16
В Волгоградской области построят и модернизируют 20 спортобъектовСмотреть фотографии
05:34
В РПН приняли 30 жалоб волгоградцев на мучения в квартирахСмотреть фотографии
04:52
Ночь без пролетов БПЛА прошла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
04:39
Птицефабрику в Волгоградской области оштрафовали на 150 тысяч за антисанитариюСмотреть фотографии
04:10
Волгоградское УФАС уличило УОР в непрозрачности при госзакупкеСмотреть фотографии
03:29
В Камышине передали награды семьям троих погибших героев СВОСмотреть фотографии
02:52
Сколько выплатят волгоградцам за ущерб от БПЛА: смотрим документыСмотреть фотографии
19:34
Томислав Дадич подписал контракт с «Ротором» на полтора годаСмотреть фотографии
18:38
«Туда не ходи, сюда ходи»: над волгоградцами нависла новая угроза из-за потепленияСмотреть фотографии
17:52
«Ротор» откроет сезон матчем с «Уралом» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:17
Волгоградцам показали создание главного масленичного чучела с одной изюминкойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:34
Малышу со страшным диагнозом из Волгограда сотни человек собрали за 10 дней миллионСмотреть фотографии
15:49
В Волгоградской области «спящих» коммунальщиков взбодрили штрафамиСмотреть фотографии
15:29
«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:09
Облдмин закупает впрок рамки для награждения волгоградцевСмотреть фотографии
13:45
Экскурсионные маршруты «Красного октября» посетили 3,6 тысячи промышленных туристовСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде на Масленицу сожгут 10-метровое чучелоСмотреть фотографии
12:47
СК: под Волгоградом мужчина зарубил топором сводного брата из-за наследстваСмотреть фотографии
12:41
В Волгограде полиция задержала кошмарившего фуры эвакуатора-нелегалаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
Волгоградцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-инСмотреть фотографии
12:02
Душили веревкой и били в лицо: в Волгограде двое пассажиров напали на таксистаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
В суде Волгограда водитель отбился от штрафа за парковку на «зеленке»Смотреть фотографии
11:29
В Волгограде начнут возрождение дендрария «ФНЦ агроэкологии РАН»Смотреть фотографии
11:08
Подарки любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт весенней акцииСмотреть фотографии
10:41
Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5%Смотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области прокуратура добилась увеличения рабочих мест для инвалидовСмотреть фотографии
 