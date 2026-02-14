



Двенадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным решение арбитражного суда Волгоградской области о привлечении к административной ответственности АО «Птицефабрика Краснодонская» в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Как сообщили в арбитражном суде, акт о выявленных в организации нарушениях был составлен управлением Роспотребнадзора в июле 2025 года. Специалисты зафиксировали, что состояние производственных помещений не исключает загрязнение пищевой продукции. В частности, в цехе разделки мяса птицы на стенах обнаружена ржавчина, сколы лакокрасочного покрытия, также такие же дефекты и на полу. В производственном цехе отсутствовала система слива, что приводит к застою воды с остатками отходов.

Кроме того, при хранении и реализации пищевой продукции не соблюдался срок годности, установленный изготовителем.



По фактам выявленных нарушений Управлением в отношении АО «Птицефабрика Краснодонская» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Организация была привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, в виде административного штрафа в размере 150 000 руб.



Не согласившись с указанным постановлением, АО «Птицефабрика Краснодонская» обратилось в арбитражный суд. Но заявленные требования остались без удовлетворения. Суд подчеркнул, что производитель пищевой продукции обязан соблюдать требования ТР ТС 021/2011 о соблюдении условий содержания производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции.



Кроме того, нарушение обязательных требований технических регламентов при производстве пищевой продукции посягает на жизнь и здоровье граждан.







