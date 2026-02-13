



В Волгограде городские службы завершили создание главного городского масленичного чучела. Над конструкцией мужская половина МБУ «Северное» корпела не один день. Процесс создания уникального образа муниципалитет заснял на видео.







- По сложившейся традиции, основанием 10-метровой фигуры служит прочный каркас из деревянного бруса. На его изготовление ушло более половины кубометра пиломатериалов. Для придания формы и объема рабочие обшивают конструкцию картоном, а внутреннее пространство заполняют соломой, сухими опилками и еловым лапником — эти материалы обеспечат безопасное и равномерное горение, - сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Нарядили пышногрудую красавицу в традиционные элементы русского женского убранства. Голова чучела покрыта платком, поверх которого надет кокошник. Основным нарядом выступает сарафан и рубаха.

Собирали куклу в одном из ангаров дородной организации бок о бок со специализированной техникой для уборки городских улиц.

Отметим, сожгут чучело 22 февраля в ЦПКиО. Традиционный обряд, знаменующий проводы зимы, станет кульминацией праздничных гуляний, о которых ранее сообщала редакция.

Фото и видео: администрация Волгограда