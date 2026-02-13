Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Волгоградцам показали создание главного масленичного чучела с одной изюминкой

13.02.2026 20:17
13.02.2026 20:17


В Волгограде городские службы завершили создание главного городского масленичного чучела. Над конструкцией мужская половина МБУ «Северное» корпела не один день. Процесс создания уникального образа муниципалитет заснял на видео.



- По сложившейся традиции, основанием 10-метровой фигуры служит прочный каркас из деревянного бруса. На его изготовление ушло более половины кубометра пиломатериалов. Для придания формы и объема рабочие обшивают конструкцию картоном, а внутреннее пространство заполняют соломой, сухими опилками и еловым лапником — эти материалы обеспечат безопасное и равномерное горение, - сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Нарядили пышногрудую красавицу в традиционные элементы русского женского убранства. Голова чучела покрыта платком, поверх которого надет кокошник. Основным нарядом выступает сарафан и рубаха.

Собирали куклу в одном из ангаров дородной организации бок о бок со специализированной техникой для уборки городских улиц.

Отметим, сожгут чучело 22 февраля в ЦПКиО. Традиционный обряд, знаменующий проводы зимы, станет кульминацией праздничных гуляний, о которых ранее сообщала редакция.

Фото и видео: администрация Волгограда 

