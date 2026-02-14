Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

Федеральные новости

Федеральные новости
 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Общество

Сколько выплатят волгоградцам за ущерб от БПЛА: смотрим документы

Общество 14.02.2026 05:52
0
14.02.2026 05:52


Жители Волгоградской области, пострадавшие от БПЛА, имеют право на получение выплат. Напомним, соответствующее постановление было подписано губернатором Андреем Бочаровым.

Так, размер единовременного пособия членам семей граждан, погибших при таких обстоятельствах, составит 1 миллион 567 тысяч 500 рублей, за тяжелые травмы житель региона получит  627 тысячи рублей, за легкие – 313 тысячи 500 рублей.

В случае частичной потери имущества предусмотрена выплата в размере 78375 рублей, за полностью утраченное имущество – 156750 рублей на человека.

Финансовую помощь получат и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. В случае утраты имущества они могут рассчитывать на 300 тысяч рублей.

Также в конце прошлого года Волгоградская гордума приняла порядок оказания социальной помощи пострадавшим от БПЛА жителям областного центра. Так, за полную или частичную потерю имущества предусмотрено не более 78375 рублей на человека, 156750 рублей на человека - за полностью утраченное имущество первой необходимости. Если в результате теракта пострадало жилье, то сумму определят из расчета 20 тысяч за квадрат, но не более 1 миллиона. Владельцам поврежденных авто выплатят не более 75 тысяч рублей, а пострадавшим гражданам, получившим легкие травмы, 50 тысяч.

Владельцы транспортных средств, чьи автомобили пострадали от атак БПЛА, могут рассчитывать на сумму, не превышающую 75 тысячи рублей. Максимальный размер социальной помощи жителям в связи с причинением вреда здоровью определен в 50 тысяч рублей.

Напомним, накануне Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА, в результате которой зафиксированы повреждения имущества жителей. Также трое человек получили ранения.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.02.2026 07:39
Общество 14.02.2026 07:39
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2026 07:10
Общество 14.02.2026 07:10
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2026 06:29
Общество 14.02.2026 06:29
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2026 05:52
Общество 14.02.2026 05:52
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2026 21:38
Общество 13.02.2026 21:38
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2026 20:17
Общество 13.02.2026 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2026 19:34
Общество 13.02.2026 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2026 18:49
Общество 13.02.2026 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2026 18:29
Общество 13.02.2026 18:29
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2026 18:09
Общество 13.02.2026 18:09
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2026 16:14
Общество 13.02.2026 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2026 14:46
Общество 13.02.2026 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2026 14:29
Общество 13.02.2026 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2026 14:08 Реклама
Общество 13.02.2026 14:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.02.2026 13:38
Общество 13.02.2026 13:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:39
Птицефабрику в Волгоградской области оштрафовали на 150 тысяч за антисанитариюСмотреть фотографии
06:29
В Камышине передали награды семьям троих погибших героев СВОСмотреть фотографии
05:52
Сколько выплатят волгоградцам за ущерб от БПЛА: смотрим документыСмотреть фотографии
22:34
Томислав Дадич подписал контракт с «Ротором» на полтора годаСмотреть фотографии
21:38
«Туда не ходи, сюда ходи»: над волгоградцами нависла новая угроза из-за потепленияСмотреть фотографии
20:52
«Ротор» откроет сезон матчем с «Уралом» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
20:17
Волгоградцам показали создание главного масленичного чучела с одной изюминкойСмотреть фотографииCмотреть видео
19:34
Малышу со страшным диагнозом из Волгограда сотни человек собрали за 10 дней миллионСмотреть фотографии
18:49
В Волгоградской области «спящих» коммунальщиков взбодрили штрафамиСмотреть фотографии
18:29
«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:09
Облдмин закупает впрок рамки для награждения волгоградцевСмотреть фотографии
16:45
Экскурсионные маршруты «Красного октября» посетили 3,6 тысячи промышленных туристовСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде на Масленицу сожгут 10-метровое чучелоСмотреть фотографии
15:47
СК: под Волгоградом мужчина зарубил топором сводного брата из-за наследстваСмотреть фотографии
15:41
В Волгограде полиция задержала кошмарившего фуры эвакуатора-нелегалаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:06
Волгоградцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-инСмотреть фотографии
15:02
Душили веревкой и били в лицо: в Волгограде двое пассажиров напали на таксистаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
В суде Волгограда водитель отбился от штрафа за парковку на «зеленке»Смотреть фотографии
14:29
В Волгограде начнут возрождение дендрария «ФНЦ агроэкологии РАН»Смотреть фотографии
14:08
Подарки любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт весенней акцииСмотреть фотографии
13:41
Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5%Смотреть фотографии
13:38
В Волгоградской области прокуратура добилась увеличения рабочих мест для инвалидовСмотреть фотографии
13:20
Астрономы увидели на Солнце адресованный землянам смайликСмотреть фотографии
13:17
Двойная нагрузка: «Ротор» сразится с «Черноморцем» и «Енисеем» в один деньСмотреть фотографии
12:49
СК России расследует ночной налёт беспилотников ВСУ на дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:40
В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегийСмотреть фотографии
12:34
В Музей Победы в Москве передали капсулу с землей из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:26
«Каустик» уступил в волгоградском тренерском дербиСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде у пострадавших от БПЛА ВСУ извлекли осколки, они в реанимацииСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде и области сняли беспилотную опасностьСмотреть фотографии
 