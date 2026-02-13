



В Волгоградской области потепление, начавшееся в конце недели, сулит жителям не только комфорт при нахождении на улице и прочное «сцепление» ног с асфальтом, но и потенциально опасные ситуации. 13 февраля волгоградцев предупредили об угрозе схода с крыш ледяных глыб.

– Из-за резкого потепления в Волгограде и области возможны падения снега и льда с крыш жилых домов. Кровли быстро освобождаются от снега, образуются тяжёлые нависающие глыбы снега и сосульки, которые могут обрушиться в любую секунду, – предупреждают специалисты.

Чтобы избежать несчастных случаев, жителям региона рекомендуют держаться подальше от фасадов домов, не ходить под балконам и карнизами, а также не задерживаться у подъездов – даже под козырьком. Водителей также призывают парковать транспорт на отдалении от домов.

– Особая осторожность – в дневные часы, когда температура выше нуля и снег становится тяжёлым и мокрым. Сейчас даже привычная дорога до магазина может быть опасной, – подчеркивают специалисты.

Напомним, что за уборку снега с крыш МКД отвечают организации, обслуживающие дома. В случае, если УК или ТСЖ не выполняет требований по уборке сосулек и снежных глыб, необходимо обращаться в Госжилнадзор.