В Волгоградской области построят и модернизируют 20 спортобъектов





По информации облспорткомитета, в этом перечне – 9 площадок для выполнения нормативов комплекса ГТО. Их возведут в Алексеевском, Быковском, Иловлинском, Калачевском, Клетском, Котовском, Октябрьском, Суровикинском, Чернышковском муниципальных районах. Всего в регионе после ввода в действие этих объектов будут функционировать уже 50 мини-арен.

В Кумылженском, Николаевском и Среднеахтубинском районах построят по одной «умной» спортивной площадке. Отличие их от обычных площадок заключается в том, что при помощи QR-кода объект «подскажет» спортсмену, как правильно выполнять упражнения на том или ином снаряде.



В Тракторозаводском районе Волгограда на территории спортшколы по адаптивным видам спорта модернизируют футбольное поле для учебно-тренировочных занятий футбольной команды инвалидов-ампутантов. Также в текущем году капитально отремонтируют здание городского спортивного зала в Котово, а в Среднеахтубинском районе построят модульное сооружение для занятий единоборствами.



Кроме того, по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» продолжится возведение крытого плавательного бассейна в Елани и капитальный ремонт стадиона «Юность» в Рудне.



Активно развивается территория Центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб»: здесь завершат создание модульного плавательного бассейна. Также в Волгоградской области возводятся другие объекты инфраструктуры.



Фото администрации Волгоградской области



