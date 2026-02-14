В РПН приняли 30 жалоб волгоградцев на мучения в квартирах





В январе 2026 года жители Волгоградской области 112 раз обращались на горячую линию регионального управления Роспотребнадзора. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, 39 жалоб касались санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 30 – условий проживания в жилых помещениях, 4 – воспитания и обучения. Четыре жителя были недовольны санитарным состоянием территории. Одна жалоба касалась качества воды.

Больше половины обращений – 54% - были связаны с нарушением прав потребителей. Так, недовольными оказались 28 покупателей непродовольственных товаров и 5 покупателей продуктов. 13 человек обратились на горячую линию в связи с нарушением правил оказания услуг ЖКХ, 5 пожаловались на бытовое обслуживание. Два звонка были связаны с услугами связи, 1 касался банковской деятельности, еще 1 – транспортных услуг. Одно обращение поступило по теме риэлтерской деятельности.





