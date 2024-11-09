В Волгограде сгорела квартира самогонщика

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
Происшествия 09.11.2024 12:07
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09.11.2024 12:07
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
Накануне, 8 ноября, в Ворошиловском районе Волгограда произошел пожар в одном из домов по улице Козловская. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, хозяин квартиры завел самогонный аппарат, а сам отправился спать.
В это время аппарат загорелся, после чего вспыхнула кухня. Огонь полыхал на площади 10 квадратных метров.По предварительной причине пожар произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании оборудования для производства самогона.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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