Названа причина смертельного ДТП на мосту через Ахтубу под Волгоградом

Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области
Расследования 09.11.2024 09:31
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09.11.2024 09:31
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области
В ГУ МВД по Волгоградской области рассказали об обстоятельствах смертельной аварии под Волгоградом, произошедшей накануне, 8 ноября, в 21:18 час.- 47-летний водитель, управляя Hyundai Creta, на 9 км автодороги «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным грузовым автомобилем «ФАВ». В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - пояснили V102.RU в главке.
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области
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