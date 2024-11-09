Под Волгоградом поймали браконьера с убитыми в заказнике зайцами





В Светлоярском районе Волгоградской областиинспекторами облохоты задержан браконьер, который на охраняемой природной территории в ночное время с использованием пневматической винтовки с тепловизором застрелил двух зайцев. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, инцидент произошел в границах государственного охотничьего заказника регионального значения «Лещевский». Это особо охраняемая природная территория, созданная для защиты и сохранения животных, охота на ней категорически запрещена. В Светлоярском районе Волгоградской областиинспекторами облохоты задержан браконьер, который на охраняемой природной территории в ночное время с использованием пневматической винтовки с тепловизором застрелил двух зайцев. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, инцидент произошел в границах государственного охотничьего заказника регионального значения «Лещевский». Это особо охраняемая природная территория, созданная для защиты и сохранения животных, охота на ней категорически запрещена.

Незаконно добытые охотничьи ресурсы, а также оружие и тепловизор у браконьера были изъяты, а в отношении него самого возбуждено уголовное дело. Санкция за допущенное им нарушение предусматривает штраф в размере до пятисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.