Под Волгоградом поймали браконьера с убитыми в заказнике зайцами

Фото из архива V102.RU
Происшествия 09.11.2024 08:39
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09.11.2024 08:39
Фото из архива V102.RU
В Светлоярском районе Волгоградской областиинспекторами облохоты задержан браконьер, который на охраняемой природной территории в ночное время с использованием пневматической винтовки с тепловизором застрелил двух зайцев. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, инцидент произошел в границах государственного охотничьего заказника регионального значения «Лещевский». Это особо охраняемая природная территория, созданная для защиты и сохранения животных, охота на ней категорически запрещена.Незаконно добытые охотничьи ресурсы, а также оружие и тепловизор у браконьера были изъяты, а в отношении него самого возбуждено уголовное дело. Санкция за допущенное им нарушение предусматривает штраф в размере до пятисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
Фото из архива V102.RU
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