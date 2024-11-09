Мужчина умер во время охоты в Котово

В городе Котово Волгоградской области мужчина скончался во время охоты. Как сообщает ИА «Высота 102», по данному факту проводится проверка.

– По предварительным данным, причиной смерти стали естественные причины. Мужчина скончался в присутствии очевидцев. Просто упал замертво, – рассказали знакомые с ситуацией источники информагентства.

В СУ СК России по Волгоградской области, в свою очередь, сообщили о проведении проверки. Следов насильственной смерти на теле охотника не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в Жирновском районе Волгоградской области 7 ноября во время охоты мужчина сам себе прострелил ногу.