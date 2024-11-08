Полузащитник «Ротора» Иван Пяткин едет в турне по Бразилии





Полузащитник «Ротора» Иван Пяткин получил вызов в молодежную сборную России, которая отправится в турне по Бразилии и проведет несколько товарищеских матчей с местными клубами, сообщает V102.RU со ссылкой на Российский футбольный союз.

Пяткин заменит в составе заболевшего игрока новороссийского «Черноморца» Илью Родионова, который изначально попал в список 25-ти футболистов, вызванных на сбор. Наша команда под руководством главного тренера Ивана Шабарова проведет первые занятия на базе в подмосковном Новогорске с 9 по 11 ноября, а затем отправится в Рио-де-Жанейро. 14 ноября молодежка сыграет со сверстниками из «Флуминенсе» U-21. Вторым поединком станет противостояние с «Ботафого» U-23 16 ноября. Завершит турне российская команда игрой с первым составом «Сан-Кристована» 18 ноября.

Отметим, 20-летний Иван Пяткин, проводящий второй год в «Роторе» на правах аренды из московского «Спартака», в нынешнем сезоне сыграл за волгоградский клуб в 10 матчах Первой лиги и Кубка России.

Фото: пресс-служба «Ротора»