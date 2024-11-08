



В Урюпинске Волгоградской области сдвинулось с мёртвой точки расследование о растрате средств ТСЖ «Московская 7». Как сообщает ИА «Высота 102», следователям СК России удалось добиться возбуждения уголовного дела по факту мошенничества.

- В отношении председателя ТСЖ возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. Проводится расследование, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Напомним, ранее редакция уже рассказывала о злоключениях урюпинцев, проживающих в многоквартирном доме по адресу ул. Московская, д. 7. В 2022 году после многолетних попыток добиться нормального обслуживания дома, собственники организовали ревизионную комиссию, которая, изучив бухгалтерскую документацию ТСЖ, выявила факты растраты денежных средств. По информации жильцов, финансы утекали через зарплатный фонд и проведённых сразу на нескольких должностях родственников председателя товарищества.

В общей сложности ревизионная комиссия только лишь за три исследованных года насчитала порядка 3,2 млн рублей такого рода сомнительных расходов.

Данные о выявленных признаках мошенничества собственники ещё в 2022 году передали в местный отдел полиции. Следователи МВД нашли подтверждение доводов жильцов и многократно ходатайствовали о возбуждении уголовного дела, однако всякий раз получали отказ.

В октябре 2024 года после публикаций ИА «Высота 102» происходящим в Урюпинске заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил региональному управлению забрать материалы доследственной проверки у МВД и разобраться в запутанном деле.

Отметим, в настоящее время следователи продолжают сбор доказательной базы. Идут опросы жильцов и оформление их в качестве потерпевших.