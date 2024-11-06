В волгоградском МВД рассказали о расследовании массового ДТП с погибшими





В Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибли три человека. Напомним, столкновение автомобилей Opel, Chery Tiggo, Hyundai Solaris и грузовика Volvo произошло 25 октября на 527-м км федеральной трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». На месте происшествия скончались 43-летний водитель автомашины Opel, 57-летний водитель и 55-летняя пассажирка Chery. Пассажир Chery и трое пассажиров Hyundai Solaris, в том числе двое детей, были доставлены в медучреждение.

Как рассказали 6 ноября в ГУ МВД России по Волгоградской области, уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия расследуется межмуниципальным отделом МВД России «Камышинский». Сразу после ДТП было возбуждено дело по ч. 5 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

– На данный момент установлено, что предварительной причиной ДТП явился выезд водителя Opel на полосу для встречного движения, – рассказали в главке полиции. – На встречной полосе произошло столкновение Opel с Chery. Затем последовало столкновение транспортных средств с Hyundai и Volvo.





Известно, что сразу после ДТП на месте работали эксперты-автотехники и следователи Главка МВД, районного отдела полиции, которые произвели тщательный осмотр места происшествия, выполнили комплекс неотложных следственных действий, изъяли вещественные доказательства.

– В рамках расследования следователем были назначены необходимые экспертизы и исследования. Комплексные мероприятия, направленные на установление истины по делу, продолжаются, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Напомним, что сегодня в СУ СКР сообщили, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Семенову инициировать процедуру передачи уголовного дела из органов МВД. Поводом для того послужили жалобы одного из участников аварии – жителя Самары, который в момент ДТП управлял автомобилем Hyundai Solaris.

Отметим, что сам водитель Hyundai не пострадал, его супруга и дети остались живы в результате дорожно-транспортного происшествия и вскоре после выписки из волгоградской больницы вернулись домой.