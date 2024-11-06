Происшествия

Бастрыкин поручил забрать в СК уголовное дело о массовом ДТП под Волгоградом

Происшествия 06.11.2024 09:57
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06.11.2024 09:57


Региональное управление СК России по Волгоградской области заберёт у полиции расследование массового ДТП с тремя погибшими на участке федеральной трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102», инициировать соответствующую процедуру поручил председатель СК России Александр Бастрыкин после жалоб пострадавших.

- В публичном пространстве распространяется информация, что расследование дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции ведется ненадлежащим образом. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В.И. инициировать передачу материалов уголовного дела из органов внутренних дел и доложить о результатах рассмотрения ходатайства, - рассказали журналистам в пресс-службе СК России.

Напомним, авария произошла 25 октября на 527 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Во время ДТП столкнулись сразу три автомобиля: Opel Astra, Chery Tiggo и Hyundai Solaris. В результате дорожно-транспортного происшествия водители Opel Astra и Chery Tiggo, а также пассажир погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Кроме того, во время столкновения тяжёлые травмы получили ещё четыре человека, в том числе трое детей.

Как ранее сообщала пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, причиной аварии послужил выезд Opel Astra на встречную полосу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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