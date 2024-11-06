Аферу при реконструкции объекта РЖД вскрыли в Волгоградской области

Прокуроры вскрыли факт мошенничества в ходе реализации инвестиционного проекта по реконструкции участка железной дороги в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Южной транспортной прокуратуре, по материалам надзорной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

По данным ведомства, речь идет о реализации инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция участка Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская Приволжской железной дороги. Удлинение путей на станции Волжский (Трубная)». Волгоградская транспортная прокуратура в ходе проверки исполнения бюджетного и градостроительного законодательства выявила нарушения, которые и привели к возбуждению уголовного дела.

- Установлено, что ОАО «Российские железные дороги» с АО «РЖДстрой» заключены договоры на строительство вышеуказанного объекта. В ходе осуществления надзорных мероприятий должностными лицами приняты и оплачены фактически невыполненные работы по устройству фундаментов, оснований под тротуары, асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, пожарных гидрантов на общую сумму более 790 тыс. рублей, - сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в транспортной прокуратуре.

Фото: V102.RU (архив)