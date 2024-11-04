Волгоградская 16-летняя футболистка переходит в московский «Спартак»





Футболистка команды спортивной школы «Ротор» Виолетта Кахраманзаде после успешно проведенного сезона идет на повышение и переходит в московский «Спартак», сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

16-летняя перспективная нападающая была одним из лидеров сине-голубых в прошедшем сезоне-2024 в Первой лиге. Юная спортсменка в восьми играх чемпионата забила девять мячей и помогла коллективу под руководством главного тренера Владислава Карповича занять четвертую позицию в зоне «Центр». Кроме того, Кахраманзаде выступала за команду «Ротор» возрастной категории до 19 лет в финальном этапе Всероссийских соревнований в июле, где волгоградки заняли третье место в противостояниях с соперницами из других регионов. Именно победный гол Виолетты в поединке за бронзу против оппоненток из Астраханской области принес «Ротору» медали турнира. Также Кахраманзаде в конце октября приняла участие в тренировках и товарищеских матчах юниорской сборной России до 17 лет в Санкт-Петербурге.Отметим, московский «Спартак» обладает профессиональной командой в Суперлиге и коллективом, выступающим в молодежном первенстве страны. Поэтому все условия для прогресса в стане красно-белых у Виолетты имеются, а «Ротору» предстоит найти достойную замену одной из своих ключевых исполнительниц в межсезонье. Вполне возможно, что искать придется среди футболисток, которые уже находятся в системе клуба.