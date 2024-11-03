



Глава СК России Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу жителей Красноармейского района Волгограда. Как сообщает V102.RU, волгоградцы пожаловались главе ведомства на постоянные пробки на мосту через Волго-Донской судоходный канал.

- В сети Интернет размещено обращение к Председателю СК России А.И. Бастрыкину жителей Волгоградской области. Они сообщили, что в городе Волгограде из-за отсутствия альтернативной дороги для грузовых автомобилей единственный проезд через мост над каналом загружен, ежедневно образуются заторы. Многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли, - пояснили в ведомстве.

Руководитель СУ СК по Волгоградской области Василий Семенов должен будет доложить главе следственного комитета об обстоятельствах, которые привели к данной ситуации, а также по завершении проверки – о ее результатах.