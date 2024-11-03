Расследования

Бастрыкин потребовал разобраться с пробкой на мосту через канал на юге Волгограда

Расследования 03.11.2024 17:48
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03.11.2024 17:48


Глава СК России Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу жителей Красноармейского района Волгограда. Как сообщает V102.RU, волгоградцы пожаловались главе ведомства на постоянные пробки на  мосту через Волго-Донской судоходный канал. 

- В сети Интернет размещено обращение к Председателю СК России А.И. Бастрыкину жителей Волгоградской области. Они сообщили, что в городе Волгограде из-за отсутствия альтернативной дороги для грузовых автомобилей единственный проезд через мост над каналом загружен, ежедневно образуются заторы. Многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли, - пояснили в ведомстве. 

Руководитель СУ СК по Волгоградской области Василий Семенов должен будет доложить главе следственного комитета об обстоятельствах, которые привели к данной ситуации, а также по завершении проверки – о ее результатах. 

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