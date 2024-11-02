На дорогах в центре Волгограда введут пешеходный режим 4 ноября

4 ноября в Центральном районе Волгограда изменится схема автомобильного движения. Как сообщает ИА «Высота 102», мэрией принято решение об ограничении проезда транспорта по ул. Володарского.
- На время подготовки и проведения мероприятий в честь Дня народного единства, которые состоятся на территории, прилегающей к храму Александра Невского и в Александровском саду, с 00:00 до 15:00, пешеходный режим вводится на парковочном пространстве площади Павших Борцов и улице Володарского в границах ул. Мира и ул. Коммунистической, — подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.