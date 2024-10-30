Расследования

Бастрыкин отправил следователей в волгоградское «гетто»

Расследования 30.10.2024 16:26
0
30.10.2024 16:26


Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жильцов аварийного дома, расположенного в  Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, в информационный центр СК РФ поступило обращение о нарушении прав жильцов аварийной двухэтажки. Горожане пожаловались на состояние дома, которое угрожает их жизни и здоровью. 
В межэтажных перекрытиях здания 1945 года постройки образовались трещины, инженерные системы изношены, ресурсоснабжение осуществляется с перебоями. В октябре текущего года при подаче отопления произошла коммунальная авария, повлекшая затопление квартиры. Строение признано аварийным девять лет назад, однако его расселение планируется лишь в 2026 году. При этом гражданам предлагается проведение ремонта за свой счет, а также переселение в помещения, непригодные для проживания. Многочисленные наши обращения в различные инстанции результатов не принесли, - пожаловались волгоградцы главе следственного комитета. 
Как стало известно V102.RU, обращение в общественную приемную отправили жители, проживающие в доме №13 Четвертого участка. Именно здесь жильцам пришлось сбрасываться и собирать 10 тысяч на ремонт проводки после того, как они три дня просидели без света, в напрасном ожидании помощи от УК и аварийных служб. В этой же двухэтажке в затопленной после дачи тепла квартире отлетел кусок потолка. 
Но в подобной ситуации оказались и другие обитатели аварийных двухэтажек, так и не дождавшихся долгожданного расселения. О своих проблемах проживающие в этом «гетто» горожане рассказали недавно журналистам V102.RU, итогом чего стала публикация «Требуем не записывать нас в покойники»: в Волгограде призрачная УК оставила аварийные дома без отопления».  До сих пор в нескольких домах поселка, которые стоят в окружении брошенных, но не снесенных двухэтажек, нет отопления. При этом управляющая компания «Русский дом», которая исправно собирает с жильцов немалую плату за так называемое содержание домов, вот уже почти год не выполняет заявки жильцов. В итоге волгоградцы вынуждены за свой счет ремонтировать трубы, электропроводку в местах общего пользования, а также охранять это имущество от разграбления. 

В ответ на выдвинутые в адрес администрации Краснооктябрьского района требования жильцов привлечь к ответственности недобросовестную управляющую компанию, которую чиновники назначили для Четвертого участка, людям, как они утверждают,  заявили, что ремонтировать у них что-то бесполезно и предложили лишь переселение в маневренный фонд.
- Нам никто даже не обещает, когда дадут тепло, - рассказала Любовь Яковлевна Борисевич, проживающая в доме №14. – В Волгограде отопительный сезон продолжается уже две недели, а у нас в домах холодина. При этом платежки придут по полной, как-будто у нас отопление есть.  Газом пользоваться боимся – вдруг взлетим на воздух? В доме №10 в 2016 году на газовую трубу стена завалилась. Газовики приехали и отрубили газ. Там до сей поры люди без него живут. 

Между тем, жители аварийных домов в разговоре с корреспондентом V102.RU заявили о категорическом отказе переезжать в непригодные для проживания помещения. 
- Мы и так уже живем в маневренном фонде – зачем нам менять шило на мыло? Неужто нас насильно отсюда вывезут? Если нас переселят в такие же трущобы, про нас все окончательно забудут. Мы требуем, чтобы нас расселили, как сделали это с жильцами других домов Четвертого участка, которые получили нормальное жилье. А, если нет, пусть объявляют чрезвычайную ситуацию, пусть нам трубы ремонтируют, электричество, если они ничего с управляющей компанией сделать не могут, и запускают нам тепло и дают свет, - говорят волгоградцы. 
Фото V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
30.10.2024 18:30
Расследования 30.10.2024 18:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2024 18:14
Расследования 30.10.2024 18:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2024 16:37
Расследования 30.10.2024 16:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2024 14:02
Расследования 30.10.2024 14:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2024 12:52
Расследования 30.10.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2024 12:45
Расследования 30.10.2024 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2024 12:44
Расследования 30.10.2024 12:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2024 12:35
Расследования 30.10.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2024 11:27
Расследования 30.10.2024 11:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2024 08:19
Расследования 30.10.2024 08:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2024 07:11
Расследования 30.10.2024 07:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2024 14:58
Расследования 29.10.2024 14:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2024 14:47
Расследования 29.10.2024 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2024 14:43
Расследования 29.10.2024 14:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2024 14:38
Расследования 29.10.2024 14:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:30
Махинации с сельхозземлями на 143 млн рублей всплыли в регионеСмотреть фотографии
18:14
Волгоградка заплатит 30 тысяч компенсации за сбитого ребенкаСмотреть фотографии
17:38
К чему бы это? Волгоградцы увидели трамвай на закрытой линии СТ и не поверили глазамСмотреть фотографии
17:36
Обещанный молодежи комитет появился в волгоградском обладминеСмотреть фотографии
17:19
В России с 1 января стартует прием заявок на гранты Фонда экологических инициативСмотреть фотографии
16:37
Покупателям арбузов, избившим волгоградского бахчевода, вынесли приговорСмотреть фотографии
16:26
Бастрыкин отправил следователей в волгоградское «гетто»Смотреть фотографии
16:24
В Волжском легковушку замотало на пустой ночной магистрали: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:13
Нашли управу: в Волгограде губернатору разрешат наказывать и отрешать мэра от должностиСмотреть фотографии
14:43
Скончался сын легендарного летчика Виктор МаресьевСмотреть фотографии
14:30
Охрип и не мог двигаться: в Волгоградской области нашли живым 70-летнего грибникаСмотреть фотографии
14:02
Пропавшего под Волгоградом 70-летнего грибника нашли живымСмотреть фотографии
13:43
В Волгоградской области расписание поездов изменится 2 и 4 ноябряСмотреть фотографии
13:25
Пилотов рейса Волгоград-Челябинск пытались ослепить лазеромСмотреть фотографии
13:21
Спрос на антивирусы вырос в два разаСмотреть фотографии
13:09
Нет повода для беспокойства: Под Волгоградом начались плановые учения силовиковСмотреть фотографии
12:52
Племянник убил родного дядю ударом ножом в сердцеСмотреть фотографии
12:45
Волгоградца спасли от грабительского микрозайма, который он не бралСмотреть фотографии
12:44
«Надо было сгореть, чтобы согреться?»: второго ребенка госпитализировали из волгоградского общежития после пожараСмотреть фотографии
12:35
У волгоградца на трассе вспыхнул арендованный HAVALСмотреть фотографии
12:25
Бочаров обозначил требующие внимания вопросы здравоохранения регионаСмотреть фотографии
12:14
«Красный Октябрь» стал обладателем «Кубка Черного моря»Смотреть фотографии
11:46
Бастрыкин вступился за замерзающих в аварийном доме волгоградцевСмотреть фотографии
11:27
«На растрату миллионов махнули рукой»: жители Урюпинска записали обращение к Бастрыкину и КрасновуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
В Волгоградской области аферисты закредитовали юную санитарку и пенсионерку на 2 млнСмотреть фотографии
11:10
Больных пассажиров в аэропорту Волгограда ищут с тепловизорамиСмотреть фотографии
10:56
Под Волгоградом обнаружили останки красноармейца-артиллеристаСмотреть фотографии
10:15
Депутаты Госдумы освободят участников СВО от взыскания исполнительского сбораСмотреть фотографии
09:41
В массовом ДТП в центре Волгограда пострадали пять человекСмотреть фотографии
09:33
«Приехали из города отдохнуть»: в Волгоградской области кинологи с собаками ищут в лесу грибникаСмотреть фотографии
 