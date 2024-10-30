Бастрыкин отправил следователей в волгоградское «гетто»

Расследования 30.10.2024 16:26
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30.10.2024 16:26
Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жильцов аварийного дома, расположенного в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, в информационный центр СК РФ поступило обращение о нарушении прав жильцов аварийной двухэтажки. Горожане пожаловались на состояние дома, которое угрожает их жизни и здоровью.
- В межэтажных перекрытиях здания 1945 года постройки образовались трещины, инженерные системы изношены, ресурсоснабжение осуществляется с перебоями. В октябре текущего года при подаче отопления произошла коммунальная авария, повлекшая затопление квартиры. Строение признано аварийным девять лет назад, однако его расселение планируется лишь в 2026 году. При этом гражданам предлагается проведение ремонта за свой счет, а также переселение в помещения, непригодные для проживания. Многочисленные наши обращения в различные инстанции результатов не принесли, - пожаловались волгоградцы главе следственного комитета.
Как стало известно V102.RU, обращение в общественную приемную отправили жители, проживающие в доме №13 Четвертого участка. Именно здесь жильцам пришлось сбрасываться и собирать 10 тысяч на ремонт проводки после того, как они три дня просидели без света, в напрасном ожидании помощи от УК и аварийных служб. В этой же двухэтажке в затопленной после дачи тепла квартире отлетел кусок потолка.
Но в подобной ситуации оказались и другие обитатели аварийных двухэтажек, так и не дождавшихся долгожданного расселения. О своих проблемах проживающие в этом «гетто» горожане рассказали недавно журналистам V102.RU, итогом чего стала публикация «Требуем не записывать нас в покойники»: в Волгограде призрачная УК оставила аварийные дома без отопления». До сих пор в нескольких домах поселка, которые стоят в окружении брошенных, но не снесенных двухэтажек, нет отопления. При этом управляющая компания «Русский дом», которая исправно собирает с жильцов немалую плату за так называемое содержание домов, вот уже почти год не выполняет заявки жильцов. В итоге волгоградцы вынуждены за свой счет ремонтировать трубы, электропроводку в местах общего пользования, а также охранять это имущество от разграбления.
В ответ на выдвинутые в адрес администрации Краснооктябрьского района требования жильцов привлечь к ответственности недобросовестную управляющую компанию, которую чиновники назначили для Четвертого участка, людям, как они утверждают, заявили, что ремонтировать у них что-то бесполезно и предложили лишь переселение в маневренный фонд.
- Нам никто даже не обещает, когда дадут тепло, - рассказала Любовь Яковлевна Борисевич, проживающая в доме №14. – В Волгограде отопительный сезон продолжается уже две недели, а у нас в домах холодина. При этом платежки придут по полной, как-будто у нас отопление есть. Газом пользоваться боимся – вдруг взлетим на воздух? В доме №10 в 2016 году на газовую трубу стена завалилась. Газовики приехали и отрубили газ. Там до сей поры люди без него живут.
Между тем, жители аварийных домов в разговоре с корреспондентом V102.RU заявили о категорическом отказе переезжать в непригодные для проживания помещения.
- Мы и так уже живем в маневренном фонде – зачем нам менять шило на мыло? Неужто нас насильно отсюда вывезут? Если нас переселят в такие же трущобы, про нас все окончательно забудут. Мы требуем, чтобы нас расселили, как сделали это с жильцами других домов Четвертого участка, которые получили нормальное жилье. А, если нет, пусть объявляют чрезвычайную ситуацию, пусть нам трубы ремонтируют, электричество, если они ничего с управляющей компанией сделать не могут, и запускают нам тепло и дают свет, - говорят волгоградцы.
Фото V102.RU
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