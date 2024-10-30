Расследования

«Надо было сгореть, чтобы согреться?»: второго ребенка госпитализировали из волгоградского общежития после пожара

Расследования 30.10.2024 12:44
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30.10.2024 12:44


Общежитие на улице Липецкая, 3 в Ворошиловском районе Волгограда после пожара, случившегося 29 октября, остается без электричества. Проживающие здесь люди до сих пор в шоке от произошедшего. 

– Добром это не могло закончиться. Домом управляющая компания не занималась, все трубы прогнили, вода просочилась по стенам, вот и замкнуло электропроводку. Это чудо какое-то, что все не сгорело, – делятся волгоградцы впечатлениями от пережитого. 

Ранее сообщалось, что был госпитализирован годовалый малыш. Однако, по словам жильцов, пострадал еще один ребенок. Спустя некоторое время плохо себя почувствовала и 8-летняя девочка. Скорая тоже увезла ее в больницу. Сейчас, по словам соседей, с детьми все относительно нормально. 

– Они надышались угарным газом, тут вообще был страшный дым, ничего видно не было, – вспоминают жильцы. – Кто был в коридоре, выскочили на улицу. А кто в комнатах оставался, про пожар ничего не знали до последнего, вот они и наглотались гари. 


Однако произошедшее, несмотря на драматизм ситуации, все-таки помогло привлечь внимание к проблемам обитателей общежития. 

– С начала отопительного сезона у нас не было отопления вообще. Куда мы только не звонили, не писали, не жаловались – все было бесполезно! А вчера после того, как пожар потушили, в части дома батареи хоть чуть-чуть потеплели. Но не у всех. Это что же, надо было сгореть, чтобы согреться? – недоумевают  волгоградцы. 


Сегодня, по словам жильцов, людям обещали восстановить электричество, но опять же, только в одном крыле общежития. Когда появится свет в остальной части жилого здания, никто не знает. Печальнее всего тем, у кого нет ни света, ни тепла. Про горячую воду живущие здесь люди уже давно не вспоминают – она в один момент исчезла и выяснить причину исчезновения ресурса людям до сих пор не удается. 

В настоящее время, по словам жильцов, управляющую компанию, которая довела дом до сегодняшнего состояния, районная администрация меняет на другую. Но никаких надежд на исправление ситуации люди не питают. 

Все будет, как раньше – деньги соберут, ничего не отремонтируют, а потом снова сбросят нас как ненужный груз, другой УК. Так и живем – как на пороховой бочке: лишь бы не залило, лишь бы не сгорели, –  констатируют жильцы. 


Напомним, как ранее сообщало V102.RU, накануне в общежитии произошел пожар, которому предшествовал фейерверк из-за замыкания электропроводов. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, пострадал годовалый ребенок.

Фото Павла Мирошкина V102.RU

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