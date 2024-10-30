Общежитие на улице Липецкая, 3 в Ворошиловском районе Волгограда после пожара, случившегося 29 октября, остается без электричества. Проживающие здесь люди до сих пор в шоке от произошедшего.

– Добром это не могло закончиться. Домом управляющая компания не занималась, все трубы прогнили, вода просочилась по стенам, вот и замкнуло электропроводку. Это чудо какое-то, что все не сгорело, – делятся волгоградцы впечатлениями от пережитого.

Ранее сообщалось, что был госпитализирован годовалый малыш. Однако, по словам жильцов, пострадал еще один ребенок. Спустя некоторое время плохо себя почувствовала и 8-летняя девочка. Скорая тоже увезла ее в больницу. Сейчас, по словам соседей, с детьми все относительно нормально.

– Они надышались угарным газом, тут вообще был страшный дым, ничего видно не было, – вспоминают жильцы. – Кто был в коридоре, выскочили на улицу. А кто в комнатах оставался, про пожар ничего не знали до последнего, вот они и наглотались гари.





Однако произошедшее, несмотря на драматизм ситуации, все-таки помогло привлечь внимание к проблемам обитателей общежития.

– С начала отопительного сезона у нас не было отопления вообще. Куда мы только не звонили, не писали, не жаловались – все было бесполезно! А вчера после того, как пожар потушили, в части дома батареи хоть чуть-чуть потеплели. Но не у всех. Это что же, надо было сгореть, чтобы согреться? – недоумевают волгоградцы.





Сегодня, по словам жильцов, людям обещали восстановить электричество, но опять же, только в одном крыле общежития. Когда появится свет в остальной части жилого здания, никто не знает. Печальнее всего тем, у кого нет ни света, ни тепла. Про горячую воду живущие здесь люди уже давно не вспоминают – она в один момент исчезла и выяснить причину исчезновения ресурса людям до сих пор не удается.

В настоящее время, по словам жильцов, управляющую компанию, которая довела дом до сегодняшнего состояния, районная администрация меняет на другую. Но никаких надежд на исправление ситуации люди не питают.

– Все будет, как раньше – деньги соберут, ничего не отремонтируют, а потом снова сбросят нас как ненужный груз, другой УК. Так и живем – как на пороховой бочке: лишь бы не залило, лишь бы не сгорели, – констатируют жильцы.





Напомним, как ранее сообщало V102.RU, накануне в общежитии произошел пожар, которому предшествовал фейерверк из-за замыкания электропроводов. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, пострадал годовалый ребенок.

Фото Павла Мирошкина V102.RU