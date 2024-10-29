Годовалый малыш пострадал на пожаре с фейерверком пятиэтажке в Волгограде

Сегодня, 29 октября, в Ворошиловском районе Волгограда годовалый ребенок пострадал в пятиэтажном доме в результате пожара, который сопровождался настоящим фейерверком из-за замыкания электропроводов. Как сообщает V102.RU, жильцы многоквартирного дома №3 на улице Липецкая сняли происходящее светопреставление на видео.





По данным ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании в пятиэтажке на улице Липецкая поступило в оперативные службы в 09.27.

- На первом этаже горели электропровода на площади 2 погонных метра. Пожарные расчёты 20-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 09.37. Пострадал ребёнок 2023 г. р., - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Несовершеннолетнего доставили в больницу. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Видео: Волгоград №1