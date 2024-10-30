Федеральные новости

Депутаты Госдумы освободят участников СВО от взыскания исполнительского сбора

Федеральные новости 30.10.2024 10:15
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30.10.2024 10:15


Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект об освобождении участников специальной военной операции от взыскания исполнительского сбора в период их участия в боевых действиях. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, вынесенные постановления о взыскании сбора в отношении должника будут отменены судебным приставом-исполнителем.

Устанавливается, что сбор не подлежит взысканию в отношении должника, в том числе ИП, в период его участия в боевых действиях. Нововведение также затронет участников контртеррористических операций, которые призваны на военную службу по мобилизации или контракту.

— Сегодня на законодательном уровне установлены моратории на взыскание и на судебное рассмотрение дела о взыскании тех или иных долгов с участников СВО. Однако мораторий не распространялся на взыскание исполнительского сбора. Исполнительский сбор от суммы долга составляет 7 % и взыскивается в течение пяти дней, если не исполнено основное обязательство. Но мы прекрасно понимаем, что исполнительский сбор - это, по сути дела, прямое продолжение того долга, который подтвержден или не подтвержден в судебном порядке и предъявлен к принудительному взысканию. И мы хотим устранить этот пробел, — рассказал соавтор поправок Дмитрий Вяткин. 

В случае принятия закона новые нормы должны вступить в силу со дня официального опубликования. 

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