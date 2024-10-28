Спорт

Волгоградские ватерполистки добыли две победы в подмосковной Рузе

Спорт 28.10.2024 16:52
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28.10.2024 16:52


Ватерполистки волгоградского «Спартака» привезли две победы из подмосковной Рузы по итогам матчей четвертого тура женской Суперлиги. Красно-белые оба раза обыграли местный «Штурм-2002» с одинаковым счетом 11:9, сообщает V102.RU.
 
Команда Александра Гайдукова подошла к очередному туру, имея две победы в активе в нынешнем чемпионате над клубом «КИНЕФ-2» из Ленинградской области и располагаясь на шестом месте. В свою очередь подмосковный коллектив после шести проведенных встреч не обладал набранными баллами и замыкал турнирную таблицу. Поэтому «Спартак» объективно считался фаворитом противостояния. 
 
Старт первой игры в подмосковном бассейне удался гостям. Волгоградские спортсменки в первом периоде забросили трижды. Счет открыла Татьяна Метревели в большинстве, затем удвоила преимущество Дарья Герзанич. Ну и следом Александра Липина довела счет до крупного. Правда, хозяйки до перерыва отыграли один мяч.
 
Вторую четверть красно-белые неожиданно провалили. «Штурм-2002» четырежды поразил ворота, защищаемые Викторией Проскуриной. Спартаковские ватерполистки на данном отрезке лишь раз взломали оборону соперниц. В итоге к большому перерыву лидировали уже хозяйки — 5:4. В третьей восьмиминутке Александра Липина сравняла, но далее оборона волгоградок дала сбой, предоставив возможность оппоненткам уплыть в две голевые контратаки. Однако «Спартак» быстро отыгрался, и перед заключительным отрезком у команд были абсолютные равные шансы на успех — 7:7.
 
Решающая четверть осталась за гостями, которым удалось сыграть более ярко и качественно в атаке. Подопечные Александра Гайдукова забросили четыре мяча, а хозяйкам позволили отличиться всего дважды. Итоговая победа «Спартака» со счетом 11:9, ради которой пришлось приложить немало сил и проявить характер.
 
На следующий день в повторном поединке интрига снова держалась долгое время. Счет в матче открыла волгоградская ватерполистка Анастасия Федотова с пенальти, однако в первом периоде Инна Ахмедова оформила хет-трик и помогла хозяйкам оторваться на два мяча.  Почти весь поединок в дальнейшем проходил в ожесточенной борьбе за важнейшие очки и победу. Команды поочередно выходили вперед и порадовали болельщиков результативной игрой.
 
Все решилось в концовке битвы. В четвертом периоде спортсменка из стана хозяев  Александра Доломанова сделала счет ничейным — 8:8. Но затем красно-белые дисциплинированно отыграли ключевой отрезок и вдобавок несколько сейвов совершила Виктория Проскурина на последнем рубеже. Плюс в атаке реализовали свои моменты Дарья Герзанич и Анастасия Федотова. До окончания матча команды еще по разу поразили ворота друг друга. В итоге «Спартак» выиграл у «Штурма-2002» второй раз подряд с одним и тем же счетом 11:9.
 
После двойного успеха в Подмосковье красно-белые закрепились на шестом месте, имея в активе 13 очков. В пятом туре спартаковские исполнительницы в домашнем бассейне на Семи ветрах дважды сыграют с «Евразией» из Первоуральска 1 и 2 ноября. 
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
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