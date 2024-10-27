Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев сегодня, 27 октября, на пресс-конференции после неудачного для сине-голубых выездного матча 16-го тура Первой лиги с «Уфой» (0:2) объяснил причины поражения волгоградского клуба, сообщает V102.RU.
Наставник сине-голубых остался крайне разочарован показанным футболом его подопечными.
- Тут особо комментировать нечего, что касается нашей команды. За все мое время пребывания в «Роторе» - это худшая игра в футбольном плане, которую мы провели под моим руководством. По самоотдаче и другим моментам вопросов меньше, но по содержанию футбола большие вопросы к команде и отдельным личностям. Совсем не показали тот футбол, который хотели. Объективно мы сегодня на ничью даже не наиграли. Вроде терпели-терпели, соперник создавал моменты, где-то прощал нас. Но мы в ответ ничего своего не предоставили в атаке. Поэтому такой и результат. Недооценки быть не могло. Я говорил, что «Уфа», несмотря на свое место, на котором располагается, хорошая, играющая команда, и что игра предстоит непростая. С нашей стороны, к сожалению, было очень много потерь в простых ситуациях, и не нащупали тот футбол, который показываем в домашних матчах. Тем более здесь все равно поле искусственное. Это не может быть оправданием, потому что некоторые эпизоды выбиваются из того, над чем работаем в тренировочном процессе. И к стилистике, к которой мы стремимся. Я думаю, что количество брака будет катастрофическим в этой встрече. На фоне соперника мы выглядели блекло, мягко говоря
, — откровенно высказал недовольство специалист.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
А вот наставник «Уфы» Евгений Харлачев заявил, что его команда показала хороший футбол и заслуженно выиграла.
– Сегодня тот день и тот матч, в котором у нашей команды получалось практически всё. Считаю, что на протяжении 90 минут мы доминировали, создали немало опасных ситуаций. Если в первом тайме мяч не хотел идти в ворота, то в конце замены изменили ход встречи, вышедшие футболисты усилили. Считаю, что заслуженно. Такой футбол хотим видеть и мы сами, и болельщики. Стремимся каждый раз показывать подобный футбол, но, к сожалению, не всегда получается, —
отметил Харлачев.
Фото: СК «Ротор» vk.com (архив) и ФК «Уфа» VK.com