Врачи продолжают бороться за жизнь волгоградки после наезда BMW

Состояние 40-летней многодетной женщины, которую 22 октября доставили в больницу после наезда BMW в Волгограде, остается без изменений крайне тяжелым.
- По состоянию на 25 октября состояние женщины крайне тяжелое, без изменений. Проводятся необходимые медицинские манипуляции, в частности выполняются рекомендации ведущих федеральных центров Минздрава России, - сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Напомним, 22 октября в Дзержинском районе Волгограда многодетную женщину переехал водитель BMW. В крайне тяжелом состоянии пострадавшую доставили в 25-ю больницу. К лечению женщины привлекли специалистов федеральных медицинских центров.