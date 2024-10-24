Стоматолог стал и.о. главврача Урюпинской ЦРБ

Геннадий Сизов покинул должность главного врача Урюпинской ЦРБ Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в облздрав, с ним расторгнут трудовой договор. В настоящее время исполняет обязанности руководителя медучреждения Алексей Тиханин, который раньше работал заместителем главврача по медобслуживанию населения.
Геннадий Сизов возглавил Урюпинскую ЦРБ в ноябре 2021 года после смерти бывшего руководителя больницы Владимира Макарова. В 2010 году окончил Волгоградский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», по специальности «Анестезиология и реаниматология» - ординатуру. Затем прошёл профессиональную переподготовку по направлениям «Трансфузиология» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Алексей Тиханин закончил Волгоградский мединститут в 1993 году по специальности врач-стоматолог.
Фото сайта Урюпинской ЦРБ