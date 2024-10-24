Здравоохранение

Стоматолог стал и.о. главврача Урюпинской ЦРБ

Здравоохранение 24.10.2024 19:37
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24.10.2024 19:37


Геннадий Сизов покинул должность главного врача Урюпинской ЦРБ Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в облздрав, с ним расторгнут трудовой договор. В настоящее время исполняет обязанности руководителя медучреждения Алексей Тиханин, который раньше работал заместителем главврача по медобслуживанию населения.
Геннадий Сизов возглавил Урюпинскую ЦРБ в ноябре 2021 года после смерти бывшего руководителя больницы Владимира Макарова. В  2010 году окончил Волгоградский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», по специальности «Анестезиология и реаниматология» -  ординатуру.  Затем прошёл профессиональную переподготовку по направлениям «Трансфузиология» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Алексей Тиханин закончил Волгоградский мединститут в 1993 году по специальности врач-стоматолог.
Фото сайта Урюпинской ЦРБ

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